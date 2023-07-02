Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan sivilceleri yok eden şahtere otunun faydaları saymakla bitmiyor. Şahtere otuyla ilgili detaylar...

Şahtere otu; Vücudun değişik noktaları ile yüz bölgesinde çıkan sivilceler için kullanılır.

SİVİLCE NEDİR?

Akne, cildin orta tabakasında bulunan sebum yani yağ salgılayan kanalların tıkanması, şişmesi ve daha sonra bakterilerle inflame olması sonucu ortaya çıkar. Deride artan yağ salgısı ve gözeneklerin tıkanması sonucu siyah nokta (komedon) oluşur. Daha sonra bu komedonlar bakteriler ile enfekte olur ve ciltden kabarık kırmızı ve iltihabi şişlikler oluşur. Aşırı büyük olanlar deride iz bırakırlar.

Akne genellikle ergenlik çağında başlar ve otuzlu kırklı yaşlara kadar uzayabilir. Bebeklik dönemine mahsus iyi huylu akne tipi de vardır. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazladır. En sık; yüz, sırt, kol ve göğüs bölgelerinde görülür.

ŞAHTERE OTUNUN FAYDALARI

- Kanı temizler.

-Vücudu terleterek zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

-Damar sertliğinde faydalıdır.

-Mide ağrısı ve basur da şikâyetleri giderir.

-Sedef hastalığına karşı kullanılır.

-Safra kesesi, safra yolları iltihapları, taşları ve kistine karşı etkilidir.

-Safra kesesi ve safra yollarının kramplarına karşı fayda sağlar.

-Karaciğer rahatsızlıklarına karşı kullanılır.

-Belli başlı bazı farklı deri hastalıkları karşısında iyileştirici etkisi vardır.

-Uygun dozlarda değerlendirildiği zaman mide ağrısı şikâyetlerine iyi gelir.



-Vücudun değişik noktaları ile yüz bölgesinde çıkan sivilceler için kullanılır.

-Kepek önleyici bir etkisi vardır ve saçların daha canlı, parlak görünmesine imkân sunar.

-Yüksek tansiyon üzerinden düşürücü bir etki yaratır.

-Kanı temizler.

-Böbrekleri temizler.

-Yatıştırıcı bir etki sağlar.

NASIL KULLANILIR?

Bitkiden 1 çorba kaşığı 0,5 it. suda 5 dakika kaynatılır. Günde 4 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı alınır.