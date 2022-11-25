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Rusya Kiev'i bombalamadığını açıkladı. Peki bunu kim yaptı? Sivilleri öldürmeye devam ediyorlar

Rusya, Kırım köprüsüne zarar veren patlamadan Kiev'i sorumlu tutmasının ardından son haftalarda Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını artırdı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:10
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Sivilleri öldürmeye devam ediyorlar. Rusya Kiev'i bombalamadığını açıkladı

Rusya Kiev'i bombalamadığını açıkladı. Peki bunu kim yaptı? Sivilleri öldürmeye devam ediyorlar
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Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer bazı kentlere füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Rusya ise saldırıyı inkar etti.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Twitter'den yaptığı paylaşımda Rus güçlerince Ukrayna'ya yönelik seyir füzeleri ile saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sabah Ukrayna'ya 40 Rus seyir füzesi fırlatıldı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Kritik altyapı tesislerine yapılan saldırı sonucu başkentin bir kısmında elektrik kesildi. Bazı bölgelerde su yok. Tüm birimler çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

RUSYA SALDIRIYI İNKAR ETTİ

Ülkenin diğer bölgelerine yapılan saldırılar sonucu da özelikle enerji ve diğer kritik altyapıların hasar gördüğü belirtiliyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre Zaporijya, Kirovograd, Harkiv ve Odessa kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirdi.

Öte yandan Rusya’dan yapılan açıklamada ise sivillerin hedef alındığı inkar edildi.

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