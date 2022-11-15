Son Dakika... Kiev'de füze saldırısı. İki bina vuruldu

Kiev belediye başkanı, başkente yönelik saldırıları doğruladı ve 2 binanın vurulduğunu bildirdi.



6 FÜZENİN 4'Ü DÜŞÜRÜLDÜ



Ukrayna Ordusu yaptığı Son Dakika açıklamasında yerleşim yerlerine fırlatılan 6 füzenin 4'ünün düşürüldüğünü ikisininse yerleşim yerlerini vurduğunu duyurdu.



KENTTE SİREN SESLERİ



Kentte şuan siren sisleri duyulurken, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin G20 zirvesinde yaptığı açıklamaya füzelerle cevap verdi. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? Onlar sadece itaat etmemizi istiyorlar ama günün sonunda teröristler her zaman kaybeder." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...