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Son Dakika... Kiev'de füze saldırısı. İki bina vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki apartmanın vurulduğu açıklandı. Kiev Belediye Başkanı ilk yardım ekiplerinin olay yerinde olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:57
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Son Dakika... Kiev'de füze saldırısı

Son Dakika... Kiev'de füze saldırısı. İki bina vuruldu
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Kiev belediye başkanı, başkente yönelik saldırıları doğruladı ve 2 binanın vurulduğunu bildirdi.

6 FÜZENİN 4'Ü DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna Ordusu yaptığı Son Dakika açıklamasında yerleşim yerlerine fırlatılan 6 füzenin 4'ünün düşürüldüğünü ikisininse yerleşim yerlerini vurduğunu duyurdu.

KENTTE SİREN SESLERİ

Kentte şuan siren sisleri duyulurken, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin G20 zirvesinde yaptığı açıklamaya füzelerle cevap verdi. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? Onlar sadece itaat etmemizi istiyorlar ama günün sonunda teröristler her zaman kaybeder." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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