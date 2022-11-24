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Rusya kaybettikçe sivilleri hedef alıyor. Ruslar Kiev'i her gün bombalıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya, Ukrayna’nın kilit önemdeki şehirlerine roket saldırısı düzenlendi. Ukrayna’nın başkenti Kiev vurulan şehirler arasında...

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 09:47
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Rusya kaybettikçe sivilleri hedef aldı. Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova açıkladı

Rusya kaybettikçe sivilleri hedef alıyor. Ruslar Kiev'i her gün bombalıyor
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Rusya tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, roket saldırısı gerçekleştirildi.

Kiev'e düzenlenen saldırıyı, Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova, anbean son gelişmeleri aktardı.

Khalilova, Rusya tarafından sivil bir eve yapılan roket saldırısı sonuçları yayınladı.

Khalilova, Kiev'e düzenlenen saldırının görüntülerini an itibariyle kişisel sosyal medya hesabından aktardı. 

Rusya tarafından Kiev'e atılan roketlerden biri sivil insanların yaşadığı yüksek katlı eve düştü. Roket düşen evde çok sayıda yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerinde kurtarma çalışması devam ediyor.

U krayna lideri Volodimir Zelenskiy, pek çok şehirde altyapısının hasar gördüğünü ve elektrik kesintileri yaşandığını söyledi. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 7 milyon kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

Zelenskiy, "Avrupa Parlamentosu bugün Rusya'yı terör devleti olarak tanıdı. Rusya ise sanki tüm dünyanın bir önemi yokmuş gibi bugün de füze saldırılarına devam etti." dedi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşayan Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova, Zelenski'nin açıklamalarını da paylaştı.

İşte Khalilova'nın o paylaşımları:

GÜLSÜM KHALİLOVA KİMDİR?

Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova Kiev’de yaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan’da yaşadığını söylemişti. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlanan yapan Gülsüm Khalilova, bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR’nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik haberleriyle gündeme geldi.

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