Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı

Denizli'den Antalya'ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan ve 9 yıldır insan içine çıkacağı günün hayaliyle yaşayan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı

Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

Çalıştığı esnada bir sivrisineğin ısırdığı Karaoğlanoğlu için kabus dolu yıllar geldi. Her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu, doktor doktor gezse de hastalığına çare bulamadı. Ayakları bir filin ayakları kadar şişerek yatağa tamamen muhtaç kalan Karaoğlanoğlu, her geçen gün etlerinin çürümesiyle yerinden bile kıpırdayamadı.

ACI HABER GELDİ

Mikro cerrahi yöntemiyle hastalığın tedavi edilebileceği duyan, fakat uygulamanın nasıl olacağı hakkında bilgiye ulaşamayan İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu ve ailesi, kendilerine uzanacak bir yardım eli umuduyla yaptıkları çağrıyla gündeme geldi. Karaoğlanoğlu, iyileşip insanların arasına çıkacağı günlerin özlemini anlattığı konuşmasından saatler sonra aniden fenalaştı.

Şikayetleri artan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada solunumda güçlük çeken ve entübe edilen Karaoğlanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Hastanedeki işlemlerinin ardından baba ocağında helallik alınan güvenlik görevlisi, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

"ÇARE BULAMADIK"

Oğlunun hastalığına çare bulunamadığını ve her gün acı çektiğini ifade eden baba Akif Karaoğlanoğlu, “Yavruma bakamadık, koruyamadık, kaybettik ve çok üzülüyorum. Nereye götürürsek götürelim çare bulamadık” dedi.

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