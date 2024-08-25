‘Siyah Kalp’ten ilk tanıtım geldi

Show TV’nin yeni sezonda merakla beklenen dizilerinden ‘Siyah Kalp’in ilk tanıtımı görücüye çıktı.

Çekimleri Kapadokya’da devam eden Tims&B Productions imzalı dizide izleyiciler, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikâyesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Çığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl ve Işıl Yücesoy gibi isimler bulunuyor.

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı ve tanıtımıyla sosyal medyada büyük ilgi gören ‘Siyah Kalp’, Eylül ayında Show TV’de ekranlara gelecek.

Minibüs şoförü oldu

Ersay Üner, ‘Taverna’ albümünde yer alan ‘Alışırım’ şarkısına nostalji temalı bir klip çekti. Üner, 80’li yılların sıcak ve samimi atmosferine götüren klipte minibüs şoförü oldu.

Sözü Gönül Özçarkçı’ya, müziği Atilla Alpsakarya’ya ait şarkının düzenlemesi Ersay Üner imzası taşıyor. Bedran Güzel’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu klipte Ersay Üner; kasketi, bıyığı ve tespihiyle rolünün hakkını vermiş.

Hem klip hem de şarkı harika olmuş. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Türk piyanist, dünyaya açılıyor

Müzik yolculuğuna 8 yaşında başlayan genç piyanist Dengin Ceyhan, Türk müziğini Uzak Doğu’lu sanatseverlere tanıtacak.

Repertuarında Türk parçalarına yer verecek olan 23 yaşındaki Dengin Ceyhan, konserlerinin ilkini 4 Eylül’de Hong Kong olmak üzere 7 Eylül’de Güney Kore’de, 11 Eylül’de ise Japonya’da verecek.

Dengin Ceyhan, son olarak hazırladığı ‘Piyanonun Kadınları’ adlı albümü ile klasik müziğe yön veren kadın piyanistlerin eserlerinden derlediği çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.