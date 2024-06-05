Siz haşlanmış mısırı hala ısırarak mı yiyorsunuz?

Kaynak: Haber Merkezi
Siz haşlanmış mısırı hala ısırarak mı yiyorsunuz?

Haşlanan süt mısırı ülkemizde koçanı üzerinden ısırarak yenilirken yurt dışındakiler daha farklı bir yöntemle tüketiyor. Sosyal medyada paylaşılan videoda haşlanan mısırın bıçakla dilimlendiği anlar gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan ilginç bir video, haşlanan mısırın tüketim şekliyle ilgili dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de genellikle elle tutulup ısırarak yenen haşlanmış mısır, videoda bıçakla dilimlenerek servis ediliyor. Görüntülerde, bir kişi haşlanmış mısırı özenle dilimleyip küçük parçalar halinde tüketilmeye hazır hale getirince kısa sürede viral oldu.

Pek çok kişi bu yöntemle mısır yemenin daha kolay ve estetik olduğunu belirtirken, bazıları ise geleneksel yöntemden şaşmamak gerektiğini savundu.

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