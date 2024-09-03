Bu gün iş yoğunluğum nedeniyle tam da geç kalmak üzereyken, biraz da memleket özlemi basınca sizinle 3 Temmuz 2013 tarihli Günboyu gazetesinde yayımlanan eskiye özlem “Siz o Mesudiye’yi bilir misiniz?” başlıklı yazımı paylaşmak istedim.

Tabi, bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır…

Ama öncelikle söyleyeyim, benim Mesudiye’mde demiryolu yoktur…

Orada, Şener Şen filmi de çekilmemiştir.

Karayolu; varla yok arasındadır.

Yazın tozdan dumandan geçilmez; kışın kardan, borandan…

Ne var ki;

Yeşilin de…

Güzelliğin de…

Dostluğun da tam tamına kendisi bulunur Mesudiye’de…

Siz o Mesudiye’yi bilir misiniz?

*

Ben öncelikle söyleyeyim; evlatlarını gurbete göndermek zorunda kalan bir aile reisi gibidir Mesudiye…

Hep yol gözler…

Hep özler…

Hep umut taşır yüreğinde; güzün gönderdiklerini mutlaka yazın bekler…

Ama hep bekler…

Gönderir ağlar, kavuşur ağlar…

Sulu gözlüdür.

Çünkü yürek taşır bedenlerinde.

Siz öyle bir Mesudiyeli bilir misiniz?

*

Bir çukurun içindedir Mesudiye…

Kışın kendi halindedir.

Yolları kapanır da kendi yağı ile kavrulur bahara kadar…

Hani, “Kuş konmaz kervan geçmez” denir ya, öyle gibi işte…

Yine de acısını da sevgisini de hep yüreğinde taşır.

Mesudiye insanı; Mesudiye’den ayrılmak zorunda olduğunu bilir de hep bir gün dönmek niyetindedir yüreği…

Döner…

Dönemez…

Ziyaret eder…

Edemez…

Ama hep yüreğinde taşır onu…

Siz öyle bir Mesudiyeli bilir misiniz?

*

Bire üç vermez toprağı hiçbir zaman!

Tohumluğunu ya ayırır ya ayıramaz.

Ama insanı vardır, Türkiye’nin her tarafında kendinden söz ettiren…

Çalışkan, zeki, akıllı, atak ve cesur…

Ülkesini seven, dürüst, namuslu, sabırlı ve güvenilir.

Yani insan yanı hep ağır basan…

Kurultayları vardır, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş…

Siz o Mesudiye’yi bilir misiniz?

*

Evet, Mesudiye’nin sanayisi yoktur…

Ekip biçmeye toprağı yoktur, amma insanı vardır.

Okumuşu…

Aydını…

Yazarı…

Gazetecisi…

Hukukçusu…

Doktoru…

Tüccarı…

Taciri… Sanayicisi…

Bürokratı…

Öğretmeni…

Sağlıkçısı…

Tapucusu…

Polisi… Astsubayı…

Subayı…

İnsan yanı hep ağır basar Mesudiye’nin.

Ve her Mesudiyelinin yüreği geniş, gönlü zengindir…

“Övünmek gibidir hani bu yanı,” söyleyeyim de…

Siz o Mesudiyelileri bilir misiniz?

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İşte o Mesudiyeliler; 6-8 Temmuz 2013 tarihleri arasında İşte o Mesudiye’de “23. Mesudiye Kurultayı ve 1. Türkiye Demokrasi Formu”nu gerçekleştirdiler…

*

Bilirim, siz o Mesudiyelileri bilirsiniz!