Sizi bu hale getirenler utansın. Sadece 1 bedava bardak için. Bedava bardak izdihama neden oldu

Kaynak: İHA
Sizi bu hale getirenler utansın. Sadece 1 bedava bardak için. Bedava bardak izdihama neden oldu
Ankara'da bir mağazada bedava bardak izdihamı yaşandı. İzdiham Türkiye'nin durumunu gözler önüne seriyor.

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle zamlar üst üste geldi. Gelen zamlar karşısında vatandaşın da alım gücü eridi.

Çay, ekmek, makarna, et, benzin, masa, ayakkabı akla gelebilecek her şeyin fiyatları zirveye çıktı. İktidar ise ekonominin iyi olduğunu savunmaya devam ediyor.

Durum böyle olunca indirim izdihamları da başladı. Ucuz satış yapan mağaza ve marketlerde izdihamlar yaşanıyor.

Benzer bir olay da Ankara Altındağ da yaşandı. Bir mağazanın açılışında bedava bardak izdihamı yaşandı.

Alınan bilgilere göre, kamyonetten dağıtılan bardakları alabilmek için toplanan vatandaşlar birbirlerini ezdi.

Yaşanan izdiham bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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