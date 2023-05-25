Türkiye’nin halini anlatan izdiham. Kalabalığı gören önce seçim mitingi sandı

Esenyurt’ta bir züccaciye açılışında indirimi duyanlar koştu. Mağaza kapısının açılmasıyla müşteriler koşarak ve birbirlerini iterek içeri girmeye çalıştı.

Türkiye’nin halini anlatan izdiham. Kalabalığı gören önce seçim mitingi sandı

Seçimlere 3 gün kala ana gündemlerden biri ekonomik kriz. Derinleşen ekonomik krizde zamlar üst üste geldi. Her şeye gelen zamlar karşısında vatandaşın da alım gücü düştü. Ekmekten çaya, masaya, ayakkabıya akla gelebilecek her şeyin fiyatları zirveye çıktı.

İktidar ise ekonominin iyi olduğunu savunmaya devam ediyor. Ancak indirim izdihamları her şeyi ortaya koyuyor.

DHA’nın haberine göre, Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde züccaciye ürünleri mağazası açılışında fiyat indirimi yaptı. İndirimli fiyattan alışveriş yapmak isteyenler saatler önce mağaza önünde beklemeye başladı.

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Sosyal medya hesaplarından günler öncesinden indirim duyurusu yapan mağaza kapılarını açar açmaz müşteriler içeri girmek için izdiham oluşturdu.

Mağazada 500 liralık çaydanlıkları 50 liraya, 300 liralık bardak takımlarını 50 liraya, tencere setlerini 200 liraya almak isteyen müşterilere görevliler tarafından uyarı yapıldı.

Kapıların açılmasıyla içeri giren çoğunluğu kadınlardan oluşan müşteriler mağaza içinde de yoğunluk oluşturdu.

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