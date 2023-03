Türk şair ve yazar İsmet Özel’in, yıllar önce canlı yayından Türklük ile ilgili söyledikleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Özel, “Benim için Türk olmak ya da İngiliz olmak arasında bir fark yok” diyen sunucuya “Siz her an bu topraklara ihanet edebilirsiniz” diyerek cevap veriyor.

Canlı yayında gerçekleşen konuşma şöyle:

İsmet Özel:

Benim Türk tarifim şudur; Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir.

Modern çağda insanların önünde Türk olmak ya da

Amerikalı olmak gibi bir ikilem vardır.

İnsanlar bu ikisinden birini seçmek zorundadır.

Türk olmak size ağır mı geliyor?

Siz Türk olmayı düşük bir şey olarak mı görüyorsunuz.

Cevap:

Benim için Türk olmak ya da İngiliz olmak arasında bir fark yok.

İsmet Özel:

Siz her an bu topraklara ihanet edebilirsiniz.

Sizin için Türk olmak ya da İngiliz olmak arasında bir fark yoksa,

siz bu ülkenin tehlikeli insanlarından birisiniz.

Gözlem altında tutulmalısınız ve her hareketiniz takip edilmeli.

Cevap:

Zimbabwe’de doğmuş olsak Zimbabweli olacaktık.

Şans eseri böyle doğduk.

İsmet Özel:

Biz bitki ya da hayvan değiliz.

Bu bitkiler ve hayvanlar için geçerli bir şey.

İnsan diye yüce bir varlık yoktur.

İnsan kendi tercihleriyle insandır.

Değerleri vardır. O değerler olmadığı zaman

Siz herhangi bir hayvan gibi mi çiftleşip çocuk yapıyorsunuz.

Doğuştan bir ırkınız yok,

Bir kültürün ürünüsünüz.

İnsan dünyadaki en plastik bir varlıktır.

Diğerleri şatlara uyamazlar…