Skal İstanbul yeni dönem başkanını seçti

Kaynak: Haber Merkezi
Skal İstanbul yeni dönem başkanını seçti
Seyahat ve turizm sektöründeki farklı branşları aynı çatı altında birleştiren Skål International İstanbul Kulübü'nün 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı Elite World İstanbul Hotel’de gerçekleştirildi. Skål İstanbul’un yeni dönem başkanı Selma Tatar seçildi.

Sektörde farklı alanlarda faaliyet gösteren turizm profesyonelleriyle el ele vererek ülkemizde turizmi geliştirmeyi amaçlayan ve dünyanın sayılı Skål kulüplerinden biri olan Skål International İstanbul’un Olağan Genel Kurulu, 19 Mart 2024, Salı günü Elite World İstanbul’da yapıldı.

skal-istanbul-bsk-selma-tatar1.jpg

Skål International İstanbul Yönetim Kurulu ve üyelerinin yanı sıra TÜRSAB Başkan Yardımcıları Davut Günaydın ve Hasan Eker ile TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İstanbul Turizm Platformu Direktörü Şengül Altan Arslan, Skål International Eski Dünya Başkanı Hülya Aslantaş, Uluslararası Skål Dernekleri Federasyonu Başkanı Orhon Atameriç ve Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Önen’in de katıldığı Genel Kurul Toplantısı’nda 34’üncü Dönem Başkanı olarak Selma Tatar seçildi.

Genel Kurul’un ardından düzenlenen Zincir Değişim Töreninde Skål International İstanbul Kulübü’nün yeni Başkanı Selma Tatar, önceki dönem Başkanı Can Arınel’den Başkanlık zincirini devraldı.

skal-istanbul-bsk-selma-tatar4.jpg

‘SKAL İSTANBUL’U GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Skål International İstanbul Kulübü’nün 34. Dönem Başkanı Selma Tatar, Başkanlık görevini devraldığı Can Arınel ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek; “Skål International İstanbul Kulübünü daha ileriye taşımak için çaba sarf edeceğim. Önümüzdeki iki yıl boyunca Skål ruhunun temelinde yatan dostluk kavramının kuvvetlendirilmesi için eskisinden daha dinamik bir yapıya hızlı şekilde ulaşmak ilk hedefim. Özel etkinlilerle tüm üyelerimiz ve aileleriyle bir araya geleceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Genç Turizmci” projemiz ile sektör profesyonellerini turizm öğrencileriyle bir araya getirmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin desteğiyle Skål International İstanbul Kulübümüz daha da güçlenecek. Birlikte çalışarak pek çok yeni başarıya imza atacağız. Şahsıma ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz güven ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi sizlerle birlikte olmaktan ve bu yolculuğa çıkmış olmaktan dolayı çok gururluyum” dedi.

Uluslararası Skål İstanbul Kulübümüzün Selma Tatar Başkanlığındaki yeni 34. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Yalçın, Meltem Tepeler, Seyhan Ayel, Merve Kadıoğlu, Atilla Acet, Tülay Salihoğlu; yedek üyeleri ise Tezcan Özdemir, Hakan Babila, Bozkurt Atabek, Günnur Diker, Ceyhun Özevin ve Berna Tuzlak olarak belirlendi.

İlgili Haberler
Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
Trafik sigortasında yeni dönem başladı
AB’den Rusya ve Belarus’a vergi artışı hamlesi
AB’den Rusya ve Belarus’a vergi artışı hamlesi
Son Haberler
Emmanuel Macron boks eldivenleriyle kime mesaj verdi Dünya
Emmanuel Macron boks eldivenleriyle kime mesaj verdi
Bakan Yerlikaya 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı Gündem
Bakan Yerlikaya 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı
Beşiktaş JK Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 1 nolu bildirisi: Fanatik Gazetesi'nin kulübümüzün tüm tesislerine ve etkinliklerine girişleri yasaklanmıştır Spor
Beşiktaş JK Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 1 nolu bildirisi: Fanatik Gazetesi'nin kulübümüzün tüm tesislerine ve etkinliklerine girişleri yasaklanmıştır
Dar evinizde sınırlı alanı genişletmek mümkün Gündem
Dar evinizde sınırlı alanı genişletmek mümkün
Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi Ekonomi
Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
Mersin’de operasyon. 88 şahıs gözaltına alındı Gündem
Mersin’de operasyon. 88 şahıs gözaltına alındı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi