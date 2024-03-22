Skal İstanbul yeni dönem başkanını seçti

Sektörde farklı alanlarda faaliyet gösteren turizm profesyonelleriyle el ele vererek ülkemizde turizmi geliştirmeyi amaçlayan ve dünyanın sayılı Skål kulüplerinden biri olan Skål International İstanbul’un Olağan Genel Kurulu, 19 Mart 2024, Salı günü Elite World İstanbul’da yapıldı.

Skål International İstanbul Yönetim Kurulu ve üyelerinin yanı sıra TÜRSAB Başkan Yardımcıları Davut Günaydın ve Hasan Eker ile TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İstanbul Turizm Platformu Direktörü Şengül Altan Arslan, Skål International Eski Dünya Başkanı Hülya Aslantaş, Uluslararası Skål Dernekleri Federasyonu Başkanı Orhon Atameriç ve Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Önen’in de katıldığı Genel Kurul Toplantısı’nda 34’üncü Dönem Başkanı olarak Selma Tatar seçildi.

Genel Kurul’un ardından düzenlenen Zincir Değişim Töreninde Skål International İstanbul Kulübü’nün yeni Başkanı Selma Tatar, önceki dönem Başkanı Can Arınel’den Başkanlık zincirini devraldı.

‘SKAL İSTANBUL’U GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Skål International İstanbul Kulübü’nün 34. Dönem Başkanı Selma Tatar, Başkanlık görevini devraldığı Can Arınel ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek; “Skål International İstanbul Kulübünü daha ileriye taşımak için çaba sarf edeceğim. Önümüzdeki iki yıl boyunca Skål ruhunun temelinde yatan dostluk kavramının kuvvetlendirilmesi için eskisinden daha dinamik bir yapıya hızlı şekilde ulaşmak ilk hedefim. Özel etkinlilerle tüm üyelerimiz ve aileleriyle bir araya geleceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Genç Turizmci” projemiz ile sektör profesyonellerini turizm öğrencileriyle bir araya getirmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin desteğiyle Skål International İstanbul Kulübümüz daha da güçlenecek. Birlikte çalışarak pek çok yeni başarıya imza atacağız. Şahsıma ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz güven ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi sizlerle birlikte olmaktan ve bu yolculuğa çıkmış olmaktan dolayı çok gururluyum” dedi.

Uluslararası Skål İstanbul Kulübümüzün Selma Tatar Başkanlığındaki yeni 34. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Yalçın, Meltem Tepeler, Seyhan Ayel, Merve Kadıoğlu, Atilla Acet, Tülay Salihoğlu; yedek üyeleri ise Tezcan Özdemir, Hakan Babila, Bozkurt Atabek, Günnur Diker, Ceyhun Özevin ve Berna Tuzlak olarak belirlendi.