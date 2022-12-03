Beşiktaş'ta kılıçlar çekildi. Skandallar tek tek patladı

Beşiktaş'ın bugün Divan Kurulu toplantısında yaşananlar aslında sürpriz değildi. Olayın buraya geleceği taa seçimli genel kurul öncesinden belliydi. Bugünü anlamak için önce dünü hatırlamak gerekiyor, yani Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçildiği son genel kurul öncesine.

Tevfik Yamantürk'ün öteden beri hedefi Beşiktaş Kulübü başkanlığı. Bunu Çebi de biliyor. Çünkü kendisine açık açık söyledi. Dedi ki; "Söz, sen olduğun sürece yokum. Bırakacağın zaman bana bildir, adaylığımı açıklayayım."

Ahmet Nur Çebi bunu bildiği için son kongrede adaylığını açıklamayı geciktirçe geciktirdi.

Çünkü bir başka hedefi daha vardı: Futbol Federasyonu Başkanlığı.

O zaman (8 Nisan 2022) madde madde yazmıştım. O yazıdan alıntılar yapayım:

"1-Ahmet Nur Çebi, öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak istiyor. Beşiktaş ikinci planda. Ankara’dan ışık bekliyor. Öğrendiğime göre dört bir koldan çalışıyor, kulis yapıyor. Onay aldığında da gömlek değiştirecek.

2-Ancak Çebi, federasyon başkanı olsa bile Beşiktaş Kulübü’nün yönetimini de bırakmak istemiyor. Yani istediği bir adamı başkan yaptıracak, uzaktan Beşiktaş yönetiminde de söz sahibi olacak.

3-Ancak Çebi’nin çekindiği bir isim var; şu anda Divan Kurulu Başkanı olan Tevfik Yamantürk. Tevfik Yamantürk’ün hedefi öteden beri Beşiktaş Kulübü Başkanlığı. Ancak Ahmet Nur Çebi’ye 2 yıl önce bir söz vermiş. Daha doğrusu Çebi ondan söz almış. Çebi varken aday olmayacak! Eğer şimdi de Çebi, “Beşiktaş’a değil, federasyona başkan adayıyım” derse hemen adaylığını açıklayacak.

4-Tevfik Yamantürk bunu sormuş da Çebi’ye. “Federasyon mu Beşiktaş mı?” diye. Ancak net bir cevap alamamış. Yakınındaki isimler diyor ki; “Adaylık açıklamak için kongreden önce 30 günlük süre var. 29 gün kalırsa olamıyorsun! Çebi bizi oyalıyor! Tevfik beyin aday olmasını istemiyor. Çünkü olursa seçileceğini biliyor” diyorlar.

5-Tevfik Yamantürk’ün ısrarlı talebi üzerine iddiaya göre pazartesi günü buluşma sözü vermiş. “Tamam, pazartesi günü kararımı bildireceğim” demiş. Şimdi pazartesi günü bekleniyor.

6-Ancak bu arada Tevfik Yamantürk, Divan Başkanlığı için çalışırken, ayrıca kulüp başkanlığı için de görüşmeler yapıyor. Son dönemde üst üste toplantılar, yemekler düzenleniyor. Tamam bu divan başkanlığı için ama orada kulüp başkanlığı seçimi de konuşuluyor. Özellikle eski futbolcular derneği için verilen yemeğe katılım olağanüstüydü, orada da kulüp başkanlığı seçimi gündeme gelmiş. Yamantürk’e “Mutlaka olmalısınız” demişler ısrarla; “Zamanı var, bakalım” demekle yetinmiş.

7-Tevfik Yamantürk’ün ekibi bile hazır. Beşiktaş’ın eski yöneticisi, Çebi dönemi öncesi kulüp müdürü olan, kulüpte üyelerin oy yapısını en iyi bilen Levent Çifter ve arkadaşları bir süredir çalışıyormuş meğer. Duyduğuma göre başkan adayı olması halinde listesindeki çoğu isim bile belliymiş.

8-Özetle bir soğuk savaş var Beşiktaş’ta! Mevcut başkanla divan başkanı arasında. Çebi’nin net olmaması bunu nedeni! Çünkü Çebi “Beşiktaş’a başkan adayıyım” diye mayıs ayındaki kongre için açıkça kararını bildirirse bu soğuk savaş bitecek. Çünkü Tevfik Yamantürk’ün verdiği sözlere ne kadar bağlı olduğunu herkes biliyor. “Çebi aday olsa da çık karşısına” diyenlere 2 yıl önce verdiği sözü hatırlatıyor. Asla dönmez yani. Daha önce Beşiktaş’ta yöneticilik yaptığı yıllarda da verdiği sözlerden kesinlikle dönüş yapmadığını o yılları yaşayanlar iyi biliyor. (Meşhur 6’lar olayı)."

İşte bu yazıdan sonra (14 Nisan 2022) bu görüşme gerçekleşiyor. Ahmet Nur Çebi adaylığının devam ettiğini söylüyor ve Yamantürk bir dönem daha başkanlığını ertelemeye divan başkanı olarak devam etmeye karar veriyor.

Ya sonra...

Sonrasında yaşanan skandalları da divan kurulu toplantısında öğrendik işte. Meğer Yamantürk'ün önünü kesmek için çalışmalar Çebi'nin tekrar başkan seçilmesinden sonra devam etmiş.

Düşünebiliyor musunuz; divan kurulu başkanının kulüpten ihracı için başvurulan yapılmış, talimatlar bile verilmiş. Bunu da Yamantürk'ün açıklamalarından öğreniyoruz. Dedi ki divan toplantısında;

"17 Eylül'den buraya 3 kere beni Beşiktaş'tan atmaya kalktılar, seçime girmeyeyim diye. Beşiktaş'ı satın almaya kalkan 'malum zat'a söylediğimden dolayı koştura koştura disipline vermek istediler. Arkasında 30 Ekim'de bir tweet attım. Başkana hakaret ediyorum diye genç arkadaşımız benim atılmamı istiyor. Tarihe not geçsin diye söylüyorum. Haluk Karakurt beni disipline verdi."

Yamantürk'ün "malum zat" dediği kişi Ethem Sancak. Çünkü Yamantürk onun için demişti ki; "Ethem Sancak’ı yönetimin disipline verdiğini duyduk. Ama bence önemli olan toplum, bu gibi insanları içine kabul ederken daha dikkatli olmalı. Kimin kayığına binerse onun küreğini çeken insanların Beşiktaş’ta yeri olmamalı. 'Bana Türk demeyin, ben Arap’ım, utanırım' deyip de arkasında aslan gibi Türk koruma polisiyle İstanbul’un ortasında dolaşan insanları Beşiktaş’ta yeri olmamalı. Burada ay-yıldız var, Arap bayrağı yok. Beşiktaş millidir, milli kalmalıdır."

Bahane bu işte.

Ama aslında amaç Yamantürk'ü Beşiktaş'tan silmek.

Divan'da olmasın, sonrasında başkanlığa adaylığıyı koymasın!

Bakmayın siz "Biz olmasaydık Beşiktaş batardı. Hani sahip çıkan var mı?" falan diyenlere.

Beşiktaş büyük camia. O olmasaydı, bu olmasaydı batardı demek kendini vazgeçilmez olarak kabul ettirmenin yolu azlında. "Hani sahip çıkan var mı?" derken, sahip çıkmak isteyenleri uzaklaştırmak bu kulüpten.

Tevfik Yamantürk şu anda ne düşünüyor? Son kongreden önce verdiği söz nedeniyle aday olmamasını sorguluyor mu acaba; bilemiyorum.

"Söz ağızdan çıkana kadar kölendir, ağızdan çıktıktan sonra sen onun kölesi olursun" prensibiyle hareket ediyor ama...

Dün söylediğini bugün unutanlar, hatta yutanlar, koltukta kalmak için her şeyi mübah görenlerin dünyasında yaşadığını unutuyor.

Sonuçta görünen şu: Soğuk bir savaş vardı Beşiktaş'ta. Artık sıcak savaşa dönüştü.

Perde arkasından çevrilen dolaplar, kurulan tuzaklar vardı. Artık açığa çıktı.

Kılıçlar çekildi sonunda. Beşiktaş için en iyisinin olması umuduyla.

NOT: Bana soracak olursanız "Ne diyorsun" diye. Daha iki gün önce yazdığım yazıya bakın lütfen. "Beşiktaşlılar hiç kusura bakmayın Çebi varken Beşiktaş'tan bir şey olmaz" başlıklı yazıya.

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