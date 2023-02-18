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Vakıfbank'ın bekleyen tehlike! Skandallarla anılan hakemi atadılar

Temsilcimiz Vakıfbank'ın CEV Şampiyonlar Ligi’nde LKS Commercecon LODZ ile oynayacağı maç öncesi yapılan hakem ataması büyük endişe uyandırdı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 01:28
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Skandallarla anılan hakemi Vakıfbank maçına atadılar

Vakıfbank'ın bekleyen tehlike! Skandallarla anılan hakemi atadılar
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Ülkemizi 2023 CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden VakıfBank yer aldığı C Grubu ikinci sırada tamamlayarak Çetrek Final vizesi için play off maçı oynamak durumunda kaldı.
Temsilcimizin play off turundaki rakibi Polonya’nın ŁKS Commercecon ŁÓDŹ takımı oldu. Play Off’ta ilk maçını 22 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacak olan sarı siyahların rövanş maçı tarihi ise henüz netlik kazanmadı. 28 Şubat – 2 Mart tarihlerinde oynanması planlanan maç için ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle tüm spor karşılaşmalarının durdurulması sebebiyle tam olarak hangi gün oynanacak daha sonra belli olacak.

Her iki maç sonunda rakibine puan olarak üstünlük sağlayacak olan takımın çeyrek finale kalacağı turda iki maç sonunda puan eşitliği olması halinde Altın Set uygulamasına gidilecek. Altın Seti alan takım çeyrek finalde İtalyan Vero Volley Milona ile eşleşecek.

KRİTİK ATAMA

CEV, Şampiyonlar Ligi play off maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. VakıfBank’ın ŁKS Commercecon ŁÓDŹ ile oynayacağı ikinci maçı Macaristan‘dan Tibor Halasz ve Romanya’dan Benone VISAN yönetecek.

Karşılaşmanın Macar başhakemi Tibor Hakasz, son olarak 11 Ocak 2023 tarihinde temsilcimiz Halkbank’ın Polonya’dan Aluron CMC Warta Zawiercie ile Ankara’da oynadığı ve 3-2 kazanarak çeyrek finali garantilediği maçta skandal kararlara imza atmış, kural hatasına varacak uygulamaları ile teknik ekibimiz, oyuncularımız, seyircilerimiz ve maçı TRT Spor Yıldız’dan anlatan Kerem Öncel’in haklı tepkisiyle karşılaşmıştı.

Voleybolaktuel'in haberine göre Tibor Hakasz, kendisi Macar olduğu ve temsilcimizin rakibinin Polonyalı olduğu bir maçta düdük ipinde Polonya’nın ZAKSA Kędzierzyn-Koźle’nin şirketine ait ZAKSA logosunun bulunması dikkat çekmişti. Hatta bu görüntü maçı Polonya’da yayınalan Polsat Sport yorumcuları Jakub Bednaruk ve Jerzy Mielewski’nin gözünden kaçmamış ve konuyu espriyle karışık dile getirmişlerdi.


 

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