SnapChat'in kullanıcı sayısında düşüş olmuştu. İşçi gücünü azaltacak

Son dönemlerde sosyal medya kullanıcıları hesaplarını bir bir kapatma kararı alıyor. Kişiler sosyal medya hesabını kapattıkça ya da sosyal medya uygulamaları yeni kullanıcılar kazanamayınca şirketlerden işçi çıkarmaya başladı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş gücüne duyulan ihtiyacın azalmasının da etkisiyle birçok şirket işçi sayısını azalttı.

Bu kararı aldığını duyuran son şirket ise SnapChat olarak kayıtlara geçti. SnapChat, yaşadığı maliyet krizi sonucunda işten çıkarma ve önemli projeleri durdurma adımları atacağını açıkladı.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; 6400’den fazla çalışanı olan şirket, işten çıkarmalarla ilgili iddiaları doğruladığını açıkladı. Bununla birlikte Snap, iş gücünün yüzde 20’sini azaltacağını duyurdu. Bu yüzdenin de 1300 kişiye denk geldiği belirtildi. Snap CEO’su Evan Spiegel, son üç aylık gelir artışını beklentilerinin çok altında olduğunu açıkladı ve şu cümleleri kurdu:

Önemli sermaye rezervleri oluşturmuş ve diğer alanlardaki harcamaları azaltarak ekibimizin boyutunu küçültmekten kaçınmak için yoğun çaba sarf etmiş olsak da daha düşük gelir artışımızın sonuçlarıyla yüzleşmeli ve pazar ortamına uyum sağlamalıyız.”