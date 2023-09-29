Sofralardan eksik edilmiyor. Kemikleri günden güne eritiyor

Gazlı içeceklerin ve kafeinli içeceklerin aşırı tüketiminin kemikleri zayıflatabildiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sofralardan eksik edilmiyor. Kemikleri günden güne eritiyor

Editör: İsa Karaarslan

İnsanların yeme alışkanlıklarında zararlı besinler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak kemikleri zayıflatan alışkanlıklar ortaya çıktı.

Gazlı içeceklerin ve kafeinli içeceklerin aşırı tüketiminin kemikleri zayıflatabildiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE O BESİNLER…

Gazlı içeceklerin ve kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi kemiklerden kalsiyum kaybına neden oluyor. Bu içecekleri sınırlandırın veya su ya da kalsiyum takviyeli içecekler gibi daha sağlıklı alternatifleri tercih edin.

Aşırı alkol tüketimi de kemikleri zayıflatabilir. Eğer alkol kullanıyorsanız, bunu ölçülü bir şekilde yapın. Ayrıca sigara da kemik sağlığına zarar verebilir ve bu nedenle bırakılması önerildi.

KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELEN BESİNLER

Kalsiyum: Kemikler için lokomotiftir.

Kalsiyum içeren besinler; süt ve süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagillerdir.

A vitamini: Kemik gelişimine ve büyümesine katkısı oldukça fazladır.

KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ) NEDİR?

Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi olarak tanımlanır.

Porous bone “gözeli kemik” demektir.

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