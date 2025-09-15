Sofyan Amrabat Fenerbahçe'den ayrılma nedenini açıkladı!

Real Betis Kulübü, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat için bir basın toplantısı düzenledi. İspanyol ekibine, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala katılan yıldız orta saha, ayrılma kararını Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmelerinin ardından aldığını söyledi.

Real Betis Başkanı Angel Haro, Amrabat transferinin önemine şu sözlerle dikkat çekti;

"Sofyan'ın transferi, sportif stratejimizin bir yansıması. Son günlerde oluşan fırsatı değerlendirdik ve transferi tamamladık. Hem kendisine hem de ailesine hoş geldin diyorum. Umarım burada mutlu olur ve başarıya ulaşır."

Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo ise oyuncunun özelliklere ilgili şu ifadeleri kullandı;



"Sofyan, orta sahada denge ve liderlik getirecek. Zorlu liglerde oynamaya alışık, güçlü fiziği, dinamizmi ve topu doğru kullanma becerisiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENİNCE AYRILMAK İSTEDİM"

Sofyan Amrabat ise Fenerbahçe'den ayrılma kararı almasının nedenini şu sözlerle dile getirdi;

"Burada olmaktan çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarından çok şey duydum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Son günler benim için çok yoğun geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim."

