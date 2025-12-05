Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi kısa sürede başarmıştı. Takımın değişilmez isimlerinden olan tecrübeli oyuncu için taraftarları üzen bir gelişme meydana geldi.

SOFYAN AMRABAT BARCELONA MAÇINDA DA OLMAYACAK

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Sevilla maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sofyan Amrabat'ın, Barcelona maçında da forma giyemeyeceğini açıkladı. Betis taraftarları, bu açıklamanın ardından sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.