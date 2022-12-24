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Zehir saçıyor. Soğanı sakın böyle yemeyin

Vitamin bakımından oldukça zengin olan soğan dilimlendiğinde ve çokça bekletildiğinde zehir saçtığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 09:58
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Soğan dilimlendiğinde ve çokça bekletildiğinde sehir saçıyor

Zehir saçıyor. Soğanı sakın böyle yemeyin
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Posta’da yer alan habere göre; Yemeklerde ve salatalarda çokça kullanılan soğan, vitamin bakımından oldukça zengin bir gıda olmasının yanı sıra antibiyotik etkisi vermekte olduğu biliniyor. Ülkemizde ve dünya genelinde çokça tüketilen soğan dilimlendiğinde ve çokça bekletildiğinde oldukça zararlı olduğunu ortaya çıkması dikkat çekti.

BUZDOLABINDA SAKLANSA BİLE ZARARI BÜYÜK OLUYOR

Uzmanlar ve yapılan araştırmalar, çiğ olarak şekilde doğranan soğanların saklama kaplarında veya buzdolabının içerisinde muhafaza edilmesi halinde bile bakteri oluşturduğunu göstermesi bakımından dikkatlerden kaçmadı. Bu nedenle kesilen soğanlar mutlaka bekletilmeden tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

DİLİMLENEN SOĞANLAR ZEHİR SAÇIYOR

Özellikle salata ve yemeklerin vazgeçilmez unsuru olan soğan, hemen her mevsim kullanılmaktadır. Dünya çapında yetiştirilen gıdalardan olan soğan sağlığa çok katkı sağladığı gibi, genellikle pişmiş olarak tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

İçerisinde A,B,C vitaminleri barındıran soğan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gibi antioksidan bakımından da oldukça zengindir. Birçok hastalığa karşı kalkan görevi gördüğü bilinen soğan, dilimlendiği takdirde ise geri dönülemez bazı hastalıklara neden olduğu bildirildi.

ARTIYORSA EVİN BİR ODASINA KOYUN

Eğer doğradığınız soğanlar artıyorsa, bu sebeple evin bir bölümüne koyarak havadaki mikropları öldürme amaçlı kullanmak daha faydalı olabilir.

ZEHİRLENMEYE KADAR KADAR GİDEBİLİYOR

Eğer soğan yanlış bir şekilde tüketilirse vücudun enfeksiyon kapmasının yanında gıda zehirlenmesine bile sebep olabiliyor. Ayrıca yarım kalmış bir soğanın ertesi gün yenmesi veya yemeklere konması da tehlike oluşturuyor. Öyle ki bu durum zehirlenmelere kadar gidebiliyor.

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Dilek Guneş
24.12.2022 10:14
onu yeme, bunu yeme sıktı.  
 
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