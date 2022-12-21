Akciğerleri 1 haftada tertemiz yapıyor. Sigara tiryakileri bağımlısı olacak

Özellikle sigara içenlerde akciğerler zarar görebiliyor. Ancak sigara ve kirli havanın olumsuz etkisinin azaltmanın bazı yöntemleri bulunuyor.

Akciğerler, sigara, alkol, kirli hava, sağlıksız beslenme gibi nedenlerden oalyı zarar görür. Akciğerleri temizlemek için önemli bir kür ortaya çıktı.

AKCİĞERLERİ TEMİZLEYEN KARIŞIM

Evde doğal malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu kürle akciğer 3 günde olumsuz etkilerden uzaklaşacak.

Malzemeler:

Zerdeçal (Bakteri, kanser ve virüsleri yok eden vitaminler, omega 3 asitleri ve mineralleri barındırır.)

Soğan (Kanser, solunum sorunlarını ve kötü huylu tümörlerin tedavisinde kuvvetlidir.)

Zencefil (Akciğerlerde biriken mukusları yok eder.)

NASIL YAPILIR?

Az miktarda şekeri su kaynattıktan sonra zencefil ve doğranmış soğanları parçalayarak ilave edin. Bu malzemeleri bir müddet kaynatın. kaynadıktan sonra altını kısın ve zerdeçal ilave edin. Su miktarı yarıya inene dek kaynatın. Karışımı süzün ve sıvıyı bir şişe ya da kavanozun içine yerleştirin. Soğumaya bırakın ve buzdolabına koyun. Bu kürü üç gün boyunca tüketin. İnanılmaz etkilerini göreceksiniz.

NE YAPMAK GEREKİR?

Abur cubur tüketimine son vermek, spor yapmak ve doğal besinlere yönelmek gerekiyor.

Sarımsak akciğeri temizleyen besinler arasında yer alır. Haftada iki defa yemeklerde sarımsak tüketmek, akciğer sağlığı için gereklidir.

Keçiboynuzu, akciğerlerde detoks etkisi yaptığı gibi temizleme görevi görüyor.

Zencefil ve tere akciğer dostu oldukları kadar daha rahat nefes için akciğerleri temizliyor.

Kereviz ve üzüm akciğerleri temizleyen diğer besinler içerisinde yer alıyorlar.

Bunun yanında sebze ve meyvelerin hemen tümü akciğerlerin temizlenmesinde yardımcı görev görebiliyorlar.

Akciğerleri temizlemek için salatalık, biber, doğal kaynatılabilir bitkiler tüketilebilir.