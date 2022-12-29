Antibiyotik kaynağı soğanı böyle tüketin. Faydası kat kat atıyor.

Antibiyotik kaynağı soğanı meğer yanlış tüketmişiz. Böyle tüketiseniz faydası kat kat artıyor.

Soğan her evin mutfağında olmazsa olmazlarındandır. Birçok yemekte soğan yerini alır. Eski zamanlardan beri tedavi amaçlı kullanılan soğan özellikle baş ağrısı, kalp hastalıkları ve ağız yaralarının tedavisinde kullanılmıştır.

Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplarla savaşır. Kokusu rahatsız edici olsa da soğan tüketmek içten dışa vücudun yenilenmesine, rahatlamasına ve iyileşmesine katkı sağlıyor.

Elde edilen bilgilere göre, soğan, nemi kolayca emdiği ve bundan dolayı filizlenmeye ve çürümeye neden olduğu için serin, kuru, karanlık ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır.

BÖYLE TÜKETİNCE FAYDASI 5 KAT ARTIYOR

Kuru soğanları güzelce soyun ve yıkayın. Dilediğiniz şeklde doğrayın. Doğradığınız soğanları kilitli buzdolabı poşetine koyun, ağzını kapatın ve üzerine bastırın. İsteğe göre poşet yerine derin dondurucuya uygun kaplar da kullanabilirsiniz. Soğanı bu şekilde serin dondurucuya atarak 10 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.