CHP’li Yalım, semt pazarındaki fiyatları görünce sordu. Fasulyenin fiyatı Avrupa’nın tam 2,5 katı. Bunu millet nasıl alacak?

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak milletvekili adayları Ali Karaoba, İsmet Akın ve Sevinç Yazgan ile bugün Uşak Merkez Pazarı’nı gezdi. Pazar alışverişine gelen vatandaşlar ve pazarcılarla sohbet eden CHP'li isimler yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

Pazarda, bazı ürünlerin fiyatlarını soran Yalım, pazarcının taze fasulyenin kilogramının 70 lira olduğunu söylemesi üzerine şunları söyledi:

AVRUPANIN İKİ BUÇUK KATINA BUNU MİLLET NASIL ALACAK?

Fasulye 70 lira. Fasulye tamı tamına 3,5 Euro. Neredeyse Avrupa’da bile bu fiyat değil. Avrupa’da bu fasulyenin kilosu 1,5 Euro. Türkiye’de fasulye Avrupa’nın tam iki buçuk katı fiyatına. Bunu millet nasıl alacak? Nasıl yiyecek? Domatesin kilosu 1 Euro. Vay benim vatandaşımın haline.

MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLECEĞİNİ ANLATTI

Burada milletvekili adayı arkadaşlarımız var. Bir an önce iktidara geleceğiz. Çiftçiye gerekli desteği vereceğiz. Gübre, ilaç desteğini vereceğiz. Domatesin maliyetini verecek olduğumuz kırmızı mazot desteğiyle 7,5-5 TL’ye kadar düşüreceğiz. Bu fasulye 70 TL dediğinde benim başımdan kaynar sular döküldü. Gerçekten yazık.