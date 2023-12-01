Soğanla uyuyun

Soğan evde nerede olunca yararlı. Yatak odanıza soğan koyun şaşırtıyor

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Soğanla uyuyun

Soğanı her yemekte genellikle kullanırız. Lezzeti bir yana yatak odasında ne işe yaradığını öğrenince şaşkına döneceksiniz.

Yemeklerin ana malzemesi soğan, her haliyle hem lezzetli hem de oldukça yararlı.
Doğal bir antibiyotik hastalıklara da çözüm olan soğan, yalnızca tüketildiğinde değil yatak odasında da bulunduğunda çok etkili. Soyarken bile gözleri yaşartan soğanı yatak odanıza koyduğunuzda ise şaşırtıyor. İşte soğanın o sırrı. Dünya Sağlık Örgütü soğanın solunum yollarına yardımcı olduğunu, kötü havayı çektiğini ve pis kokuyu hapsettiğini belirtiyor. Soğan sinir sistemini yatıştırıyor, geceleri daha rahat uykuya dalmanızı ve sabahları daha enerjik uyanmanızı sağlıyor. Soğan ayrıca negatif enerjiyi çekmekle birlikte pozitif duygulara bürünmenizi destekliyor. Odadaki mikropları absorbe ederek sağlıklı bir gece geçirmenize yardımcı oluyor.

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