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Canan Karatay ‘bol bol tüketin’ diyerek açıkladı: Bağışıklık sisteminizi tavan yapacak

Profesör Doktor Canan Karatay bol bol tüketin diyerek soğanın ne kadar faydalı olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:21
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Canan Karatay soğanın faydalı olduğunu açıkladı. Bağışıklık sistemini kale gibi yapıyor

Canan Karatay ‘bol bol tüketin’ diyerek açıkladı: Bağışıklık sisteminizi tavan yapacak
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Prof. Dr. Canan Karatay soğanla ilgili ‘Bol bol tüketin’ uyarısında bulundu. Karatay, “Bu besin ile bağışıklık sisteminiz tavan yapacak.” Dedi.

Posta’da yer alan bilgilere göre, içerisinde bulundurduğu vitamin ve antioksidanlar ile şifa kaynağı olan soğanı mutlaka çiğ çiğ tüketilmesi uyarısı geldi.

VÜCUDU TEMİZLİYOR

Kuru soğanı çiğ çiğ yediğimiz zaman ağzımızdan başlayarak, yemek borusundan sindirim sistemine kadar tüm sistemlerimizde yer alan dost bakteriler çoğalıyor. Hem sindirim sistemine fayda sağlıyor hem de bağırsakları temizliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KALE GİBİ YAPIYOR

Düşük kaloriye sahip olmasının yanı sıra vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplarla savaşır. Aynı zamanda kolejen üretimine, hücrelerin yenilenmesine ve demir emilimine yardımcı olur. Özellikle yaz aylarında domates, salatalık, biber, maydanoz, nane ve soğanla birlikte yapılan salatalar ile bağışıklık sistemi güçlenir ve kilo kontrolü sağlanabilir.

KALP HASTALIKLARINA İYİ GELİR

Soğan içerdiği antioksidanlar ve vücuttaki inflamasyon ile savaşan bileşikler sayesinde trigliserid seviyesini düşürür ve kolesterolü düzene sokar. Böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda içerdiği bileşenler sayesinde yüksek kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur. Ayrıca idrar söktürücü soğanın, vücuttan toksinlerin atılmasına ve kanın temizlenmesine destek olduğu bilinir. Araştırmalar, soğanın koroner damarlarda genişleme sağladığı ve kalbi güçlendirdiği belirtir.

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Cesur
26.12.2022 16:35
Kelle paça bitti sıra soğana mı geldi ?Milletle dalga geçmeyin. Canımız burnumuzda.Sogan alacak bile para yok.  
 
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