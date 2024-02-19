Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor
Son araştırmalar, soğuk hava koşullarının kalp krizi riskini artırdığını ortaya koyuyor. Özellikle kış aylarında artan soğuk hava, kalp sağlığını tehlikeye atabilir.

Soğuk hava, kan damarlarının daralmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Bu durum, kalp krizi riski taşıyan bireylerde özellikle endişe vericidir. Ayrıca, soğuk hava koşulları, kan pıhtılaşmasını artırarak kalp ve damar sistemi üzerinde ekstra bir yük oluşturabilir.

Uzmanlar, kalp hastalığı olan veya kalp krizi riski taşıyan kişilerin soğuk hava koşullarında dikkatli olmalarını öneriyor. Bu kişilerin sıcak giysiler giymesi, vücutlarını sıcak tutmaları ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önemlidir.

Ayrıca, soğuk hava koşullarında belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiği vurgulanıyor. Kalp sağlığını korumak için düzenli olarak doktora gitmek ve önerilen tedavileri takip etmek de önemli bir önlemdir.

Soğuk hava koşullarının kalp sağlığı üzerindeki etkileri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve önlemlerin alınması, kalp krizi vakalarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü Dünya
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Gündem
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında Gündem
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti Ekonomi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti Gündem
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti