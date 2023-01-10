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Uzmanı açıkladı. Soğuk havalarda cilt bariyerini güçlendiren basit önlemler

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, kış aylarında havaların soğuması ile ciltte bazı sorunlar oluşmaya başlayabileceğini belirterek soğuk havalarda el, yüz, boyun, kulak gibi bölgeler iyi korunmalı ve özellikle sık sık nemlendirilmesi gerektiğini ifade etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 09:38
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Soğuk havalarda cilt bariyerini güçlendiren basit önlemler

Uzmanı açıkladı. Soğuk havalarda cilt bariyerini güçlendiren basit önlemler
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İHA’nın haberine göre; Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı; kış aylarında havaların soğuması ile ciltte bazı sorunlar oluşmaya başlayabileceğini belirten soğuk havalarda el, yüz, boyun, kulak gibi bölgeler iyi korunmalı ve özellikle sık sık nemlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Soğuk hava deride kuruluğu artırarak farklı rahatsızlıklara sebep olabileceğini, onun için kış aylarında cilt fazladan bir özen istediğini belirten Bostancı şunları ifade etti:

“Cildi yüzeyde saran yağ tabakası çevre ile insan derisi arasında koruyucu bir bariyer oluşturur. Bu koruyucu bariyerin çeşitli sebeplerle bozulması deriden su kaybını artırarak kuruluğa ve dolayısıyla kaşıntıya sebep olur. Soğuğa bağlı bazı deri hastalıkları da kış aylarında ortaya çıkar. Özellikle kuru cilde sahip kişiler sonbahar ve kış aylarında vücuda nemlendirici kremler uygulamalı ve deri yağ bariyerini güçlendirmelidir”

"DUDAKLAR ÖZELLİKLE İYİ NEMLENDİRİLMELİDİR"

Bostancı, bol sıvı tüketilmeli ve soğuk hava sebebiyle deriden artan su kaybı dengelenmesinin önemli olduğunu belirterek, “Soğuk havalarda el, yüz, boyun, kulak gibi bölgeler iyi korunmalı ve özellikle sık sık nemlendirilmelidir. Çok sıcak ve soğuk suyla el ve yüz yıkamamalıdır. İdeal su sıcaklığı 35 derecedir. Çok sıcak suyla duş alınmamalı, banyoda çok yoğun lif ve kese uygulaması yapılmamalı ve banyo sonrası vücut nemlendirilmelidir. Özellikle karlı havalarda yansıyan güneş ultraviyole ışınları sebebiyle güneş yanığı riski arttığından mutlaka yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler uygulanmalıdır. Deri yaşlanmasının önemli sebeplerinden olan sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Peeling, dermapen veya çeşitli lazer uygulamaları için güneşin az olduğu kış ayları tercih edilmelidir. Özellikle dudaklar soğuktan çok etkilenir ve aşırı kurumaya eğilimlidir. Dudaklar özellikle iyi nemlendirilmelidir. Banyoda klasik sabun veya duş jelleri yerine sabun içermeyen yıkama barları tercih edilebilir” sözlerini kullandı.

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