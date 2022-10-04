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Kışın tüketilecek en sağlıklı 10 sebze

Soğuk havalarda tüketebileceğiniz en sağlıklı 10 kış sebzesi merak konusu oldu. 10 sebzeyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 17:22
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Soğuk havalarda tüketebileceğiniz en sağlıklı 10 kış sebzesi

Kışın tüketilecek en sağlıklı 10 sebze
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tv100’ün haberine göre; İlkbahar ve yaz aylarında mevsiminde yemek yemek hoş bir esinti gibidir, ancak soğuk havalar başladığında zorlayıcı olabileceği vurgulandı.

Bununla birlikte, bazı sebzeler bir kar örtüsü altında bile soğuğa dayanabileceği bildirildi. Bu sebzeler, soğuğa ve sert hava koşullarına dayanma yetenekleri nedeniyle kış sebzeleri olarak bilindiği ifade edildi.

İŞTE KIŞIN AFİYETLE YİYECEĞİNİZ EN SAĞLIKLI 10 KIŞ SEBZESİ…

1- Havuç
Bu popüler kök sebze, yaz aylarında hasat edilebilir, ancak sonbahar ve kış aylarında en yüksek tatlılığa ulaşır. Soğuk koşullar, havuçların, hücrelerindeki suyun donmasını önlemek için depolanan nişastaları şekere dönüştürmesine neden olur. 1 adet havuç vücudun ihtiyaç duyduğu A vitamininin %276’sını karşılar.
2- Lahana
Bu yapraklı yeşil sebze çok sağlıklı olmasının yanı sıra aynı zamanda soğuğa karşı oldukça dayanıklıdır. Turpgiller familyasından olan lahana, brüksel lahanası ve turp gibi soğuğa karşı töleransı yüksek bir sebzedir. Lahana yıl boyunca hasat edilebilmesine rağmen, daha soğuk havalarda tercih edilir ve karlı koşullara bile dayanabilir. B vitamini, kalsiyum, potasyum ve magnezyum deposudur.
3- Pazı
Pazı yaprağı soğuğa dayanıklı olmasının yanında düşük kalorili ve yüksek besin değerine sahip bir sebzedir. C vitamini ve magnezyum açısından oldukça zengindir. Yüksek kolestrolü önlemek ve kalp sağlığı için tüketilebilecek en iyi besinlerden biridir
4- Brüksel Lahanası
Lahana gibi, Brüksel lahanası da besin açısından zengin turpgiller familyasının bir üyesidir. Brüksel lahanası bitkisinin mini, lahana benzeri başları soğuk havalarda gelişir. Dondurucu sıcaklıklara dayanabilirler, bu da onları mevsimlik kış yemekleri için bir zorunluluk haline getirir. A, B ve C vitamini ve mineraller için muhteşem bir kaynaktır.
5- Ispanak
100 gram (g) porsiyon bir ıspanak, bir kişinin günlük önerilen miktarının %34'ü olan C vitamini içerir. Ispanak ayrıca demir, potasyum, E vitamini ve magnezyum içerir.
6- Kırmızı Pancar
Yaygın olarak kırmızı olarak bilinen pancar, canlı ve çok yönlü bir sebze türüdür. Lezzetleri ve aromalarıyla tanınırlar. Pancar, tabağınıza renk katmasının yanı sıra son derece besleyicidir ve çoğu tıbbi özelliklere sahip olan temel vitaminler, mineraller ve bitki bileşenleriyle doludur.
7- Turp
Trup gerçek bir antioksidan deposudur! Vücudun yenilenmesine katkı sağlar. Kanser savaşçısı olarak bilinir. Bu etki, kolon ve mesane kanseri hücrelerini içeren test tüpü ve hayvan çalışmalarında da görülmüştür. Özellikle kış aylarında bol bol tüketilmesi tavsiye edilir.
8- Şalgam
Şalgam, etkileyici besin içeriğine rağmen, değeri bilinmeyen bir sebzedir. Şalgam ülkemizde yaygın olarak sıvı olarak tüketilir. Ama şalgamı aynı zamanda yiyebilirsiniz! Fırında pişirilmiş 150 gram şalgam potasyum ve C vitamini deposudur.
9- Maydanoz
Soğukta, sıcakta ve hatta karda! Son derece soğuğa dayanıklı olmasının yanı sıra, bu aromatik yeşil besinle doludur. Sadece 28 gram günlük önerilen K vitamini alımını karşılar ve günlük önerilen C vitamini alımının yarısından fazlasını içerir. Hatta yapılan fare deneyinde, beyindeki iltihabı azalttığını biliyor muydunuz?
10- Yabani Havuç
Görünüş olarak havuçlara benzer şekilde, yaban havucu, bir dizi benzersiz sağlık yararına sahip başka bir kök sebze türüdür. Havuçlar gibi, yaban havucu da soğuk sıcaklıklar arttıkça daha tatlı hale gelir. Bir fincan (156 gram) pişmiş yaban havucu, yaklaşık 6 gram lif ve günlük önerilen C vitamini alımının %34'ünü içerir.

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