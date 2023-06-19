Soğuk su böyle ölüme neden olabiliyor. Tatilciler dikkat

Yaz tatilinde havuz ve denizi tercih edenlere uzmanlardan uyarı geldi.

Yüksek sıcaklık altında uzun süre güneşlendikten sonra soğuk havuza ya da denize atlamak kalp krizine ve su altında bayılmaya davetiye çıkarabileceği ifade edildi.

Vücut sıcaklığı yüksek seviyelere ulaşmışken birden bire soğuk suya dalış yapmanın en tehlikeli olanlardan biri olduğu bildirildi.

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur.

Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

-Göğüs ağrısı, baskı veya rahatsızlık hissi

-Yansıyan ağrı

-Terleme

-Halsizlik

-Nefes Darlığı

-Sersemlik

-Çarpıntı

-Sindirim Problemleri

-Bacakların, ayak ve bileklerin şişmesi

-Hızlı ve düzensiz kalp atışları

-Öksürük

-Vücut ağırlığında ani değişim

-Kilo alma veya verme