Söğüt'te kadınlardan İYİ Parti’ye katılım

Kaynak: Haber Merkezi
Söğüt'te kadınlardan İYİ Parti’ye katılım
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi Söğüt İYİ Parti’ye çok sayıda kadın üye oldu.

Serhat Kaya / Bilecik - Yeniçağ

Kadın üyelere parti binasında düzenlenen rozet takma törenine İlçe Başkanı Yakup Erdem, Belediye Başkan aday adayı Ayhan Çengel ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Üstünalp ile çok sayıda kadın üye katıldı.

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İYİ Parti Söğüt İlçe Başkanlığından rozet takma ve üye katılım töreni ile ilgili yapılan açıklamada, "İYİ Parti Söğüt ailesi büyümeye devam ediyor. Aramıza yeni katılan İYİ ve cesur kadın üyelerimize rozetleri İlçe Başkanımız Yakup Erdem, Belediye Başkan Aday Adayımız Ayhan Çengel, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Emine Üstünalp ve İlçe yöneticilerimiz tarafından takılmıştır. Aramıza yeni katılan İlçemizin cesur kadınları İYİ' ki varsınız İYİ'ler ailesine hoş geldiniz." denildi.

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