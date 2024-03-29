Sokak ortasında arkadaşını defalarca bıçakladı

Kaynak: İHA
Sokak ortasında arkadaşını defalarca bıçakladı
İstanbul Fatih’te sokak ortasında yaşanan tartışmada dehşet anları yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir kişi alacak verecek meselesinden tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı.

Fatih'te iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce arkadaşını bıçaklayan saldırgan kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, dehşet anları kameraya yansıdı.

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Olay 23 Mart Cumartesi Akşamı Fatih İskenderpaşa Mahallesi İmam Murat Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öne sürülen iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklı saldırgan, karşısındakini bıçakladı.

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Yaşanan olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise kayıpları karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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