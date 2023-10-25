Sokak röportajına yapılan edit gündem oldu: Filistin'e seve seve giderim deyip sonra yan çizen adam

Sokak röportajında "Filistin'e seve seve giderim, canımı bile veririm orada" dedi. Muhabir "İki gün sonra otobüs gidecek, numaranı adresini alalım" deyince "Benim hastam var, oraya gelemem" diyerek yan çizen adamın videosuna yapılan edit güldürdü.