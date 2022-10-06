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AKP'li şahıs partisini eleştirenleri dövmeye kalktı

Üsküdar Meydanı'nda sokak röportajı yapan bir grup, yoldan geçen bir adamın saldırısına uğradı. AKP'nin eleştirilmesine tepki gösterip, ekibin üzerine yürüyen şahıs, "Bak Üsküdarlıyım he, akıllı olun. Kimden izin aldınız" diyerek tehditler savurdu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:14
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Sokak röportajında gergin anlar. AKP'li şahıs partisini eleştirenleri dövmeye kalktı

AKP'li şahıs partisini eleştirenleri dövmeye kalktı
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kaydedilen bir görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Sokak röportajı yapan kişi, Üsküdar Meydanı'nda bir gençle konuşmaya başladı. Ülkenin durumu sorulan genç, gidişatı ve hükümeti eleştirmeye başladı. 

O sırada yoldan geçen bir adam konuşulanlara tepki göstererek, "Neyin peşindesiniz? Bak Üsküdarlıyım he, akıllı olun. Kimden izin aldınız? Göster gazeteci kimliğini. Bırakın bu işleri. Bu röportajı yapmaya hakkın yok. Hiçbir şey değilsiniz. Pabucumun gazetecileri." dedi. Saldırıya uğrayan ekip ise şahsa böyle bir şey yapmaya hakkının olmadığını söyledi.

TEHDİT ETTİ

Bağıra bağıra konuşan şahıs daha sonra çekim yapan ekibi "Bak çağırırım şimdi milleti" diyerek tehdit etti. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışmada tansiyon epey yükseldi. Burun buruna gelen şahıslar, daha sonra araya giren diğer vatandaşlar tarafından ayrıldı.
Yaşanan gergin anlar, röportajı çeken kameraman tarafından anbean kaydedildi.

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DESTROYER
6.10.2022 16:56
şöyle biri bana denk gelse ki 20 yılın acısını çıkartsam  
 
Abbas
6.10.2022 16:50
SS bu sokak kabadayısını gördün mü, bak bey efendi, bu iktidar giderse, Tıssss  
 
aeg
6.10.2022 16:48
Kendini birşey sanan,maganda böyleleri için kemik hazır tutucan...  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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