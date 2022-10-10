Vatandaş sokak ortasında ülkenin haline böyle isyan etti: Böyle bir adalet mi var hukuk mu var

Gaziantep'te ismi bilinmeyen vatandaşın yaşadıklarına ve ülkenin içindeki duruma dair yaptığı konuşma çevredeki vatandaşlar tarafından videoya alınırken, kendisini dinleyenler de konuşan kadının sözlerine alkışlayarak karşılık verdi.

UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇLER

Genç kadınların madde bağımlısı haline geldiğini sokakta madde çeken gençleri gördüğünü belirterek bu duruma "Günah değil mi gençlerimize şeklinde tepki gösterdi. Madde etkisi altındaki bir genç kızı yardım amaçlı evine aldığını ancak sonra korkup geri bıraktığını söyleyen vatandaş gençlerin, kadınların kaybedildiğinden yakındı.

"BÖYLE BİR ADALET Mİ VAR?"

Kadın, konuşmasının devamında yaşadığı bir hırsızlık durumunu dile getirdi. Mahkemelerin ve hukuk sisteminin yetersizliğinden yakınarak, evini soyan hırsızların savcı tarafından serbest bırakıldığını iddia etti. Yokluklar içinde olduğunu belirten kadın kendisine kimsenin yardımcı olmadığını ancak yine de ayakta olduğunu ve çocuklarına baktığını söyledi.

Kadının yaptığı konuşmanın videoya alınan kısmında söyledi sözlerin tamamı şu şekilde:

“Rezillik kepazelik içinde yaşıyoruz. 150 milyon para alıyoruz kirayı ödeyemiyoruz.

450 milyon para veriyor devlet onla kirayı bile ödeyemezsin. Bir genç kadın ne yapabilir? Bütün genç güzel kızlarımız yollarda madde çekiyor. Ne olacak bunun sonu? Günah değil mi gençlerimize? Hani adalet hani hukuk?

Mahkemeye çıkıyoruz, savcıya çıkıyoruz. Savcı 5 dakika duruyor, dönüyor arkamdan benim evimin eşyası gidiyor. Arkamdan eşyayı çalan adamı bırakıyor. Böyle bir adalet mi var, hukuk mu var?

Ben Gaziantep gibi yere geldim, 10 aydan beri buradayım. Evim de gitti malım da gitti mülküm de gitti. Çocuğumu aldım buraya geldim sığındım. Elimden tutan olmadı; üç kardeşim var üçü de tutmadı. Yine de ayaktayım, çocuklarıma bakıyorum. Beni Allah namusumdan etmesin. Adalet bu değil.

Suriyeli bile kendisinden olana sahip çıkıyor. Bizim Türkümüz ne yapıyor? Birbirini kılıçlıyor, birbirini sokuyor. Tut elinden kaldır.

Bir maddeci kızı elinden tuttum evime getirdim, korkumdan gittim geri koydum. Diyecek bu kadın beni içeri aldı ne yönden aldı? Kafası yerinde değil. Benim içeride genç çocuğum var.

Gençlerimiz gitti, kadınlarımız, küçük evlatlarımız, şehitlerimiz hepsi gitti. Hadi geri getirebilirseniz getirin.”