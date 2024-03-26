Sokak röportajında muhalefet milletvekili gibi konuşup oyunu AKP’ye vereceğini söyledi

31 Mart yerel seçimlerine az bir vakit kala hem partilerin hem de anket şirketlerinin çalışmaları devam ediyor. Muhabirler ve gazetecilerde halkın nabzını yoklamak adına sokak röportajları düzenliyor.

Bir sokak röportajı ise sosyal medyayı salladı. Röportajda muhalefet gibi konuşup AKP’ye oy vereceğini söyleyince herkes şoke oldu.

Vatandaş sokak röportajında “Ben AKP'liyim ve AKP'ye oy veriyorum Ölene kadar AK Parti'ye veririm ama ülke bitmiş yani adam gelip oradan bin lirasını alıp götürüyor bana bunu söyleyeceksin. Yok TL değerlendi ne değerlenmesi ya” dedi.

Devamında ise iktidara tepki gösteren vatandaş “Ben her akşam gidiyorum ben şurada esnafım. Gidiyorum dolar euro alıyorum alırım abi Alırım neden alırım çünkü sabaha kadar para eriyor kuyumcu dükkanları doldu millet alıp satıyor. Halkı narkozlamışlar ya. Böyle bir şey var mı?” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın diğer açıklamaları:

Adam geliyor adama bin lira... bak sterlin, pound... Ben yurtdışında çalıştım bak adam.. 40 lira oldu 1 lirası ya. 2 pound 80 lira seni satın alıp götürür. Onu kimse konuşmasın. Arap ülkesi parası olan ülke Arap dolarla geliyor abiciğim dolarla seni satın alıp gidiyor bu ülke bu hale getirilmez ya. Yalandan söylemesinler abi. Tamam ben AKP’ye oy vereyim AK Parti'liyim sonuna kadar ama ülke bitmiştir bu insanlar da koyun gibi yani zaten Öyle kendini atıyorlar aşağı gidiyor.

Başka gelen kişiler bunları düşünecek yazıktır günahtır bu insanlara ya. Bu insanları kandıra kandıra kandıra… Yıllarca Demirel kandırdı şimdi de bunları kandırıp gidiyor Yalan mı söylüyoruz doğru..

Adam geliyor bin lirası ile seni satın alıp gidiyor abiciğim başka söyleyecek söz yok hayırlı işler…

Öte yandan videoyu paylaşan gazeteci Nasuh Bektaş ise şu açıklamayı not düştü:

Bildiğiniz bütün sokak röportajlarını unutun!!!!

Sonuna kadar dinleyin bunun üzerine çıkabilecek bir röportaj olacağını zannetmiyorum !!!

Röportaj boyunca AKP’nin ülkeye nasıl zarar verdiğini anlatıp, halkın nasıl kandırıldığını anlatıp, oy verenlere…..Deyip oyum hep AKP’ye diyor.