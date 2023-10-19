Eski asker olduğunu söyleyen bir vatandaştan sokak röportajında savaş taktikleri...

Sokak röportajında eski asker olduğunu söyleyen bir vatandaş: "2.500 kişili güçle İsrail'i fetheder çıkarız. Hukuki problem çıkmazsa İsrail'e karşı gönüllü toplayacağız." şeklinde konuştu
19 Ekim 2023 Perşembe
Sokak röportajında eski asker olduğunu söyleyen bir vatandaş: "2.500 kişili güçle İsrail'i fetheder çıkarız. Hukuki problem çıkmazsa İsrail'e karşı gönüllü toplayacağız." şeklinde konuştu
Sokak röportajında eski asker olduğunu söyleyen bir vatandaş: "2.500 kişili güçle İsrail'i fetheder çıkarız. Hukuki problem çıkmazsa İsrail'e karşı gönüllü toplayacağız." şeklinde konuştu