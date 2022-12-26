26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul’da bir kadın isyanını çektiği video ile anlattı

İstanbul’da bir kadın isyanını çektiği video ile anlattı

Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet vakalarında her yıl artış yaşanırken, bir yandan da yaşanan taciz vakalarındaki artış nedeniyle gece saatlerinde sokağa tek başına çıkmakta zorluk yaşamaya başladılar.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 01:23
Takip Et

Sokakta sözlü tacize uğradığını söyleyen kadının videosu dikkat çekti

İstanbul’da bir kadın isyanını çektiği video ile anlattı
+
Aa
-

Kadınlar tek başlarına sokağa çıkmaya korkar hale gelirken metrodan evine yürürken kendisine laf atanlar yüzünden duyduğu rahatsızlığı çektiği video ile gösteren genç kadın, adeta milyonlarca kadının da sesi oldu. 

Özellikle göçmen sayısındaki artışın da bu tarz vakaları arttırdığına yönelik yorumlar yapılırken genç kadının çektiği video milyonların hislerine tercüman oldu. 

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Metrodan evim 8 dakika, arabasıyla duran, laf atan... Yapmayın artık, yapmayın. Evime giderken kulaklık bile takamıyorum tedirginlikten." sözleriyle isyanını dile getiren kadının videosu çok sayıda paylaşım yapıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Zetzius
26.12.2022 01:58
Aynen Allah kizi ,hanimi olana yardim etsin bizim gibi ortadogu kulturlu toplumda yasayana.bu toplum 20-30 yilda bu hale geldi malesef.Ayrica kesin o arabadaki yigit.delikanliligin kitabini yazmistir.  
 
Haski
26.12.2022 01:47
Onlar daima olacak hanım kızım, onlar insanlıktan nasibini almamış maganda teröristlerdir. Kadınları hala köleleri olarak algılıyorlar münafıklardır.  
 
Adalet
26.12.2022 01:41
Bu gidişle daha beter olacak çünkü ülkenin çivisi çıktı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
2
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
4
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
5
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
6
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
7
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.