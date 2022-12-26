İstanbul’da bir kadın isyanını çektiği video ile anlattı

Kadınlar tek başlarına sokağa çıkmaya korkar hale gelirken metrodan evine yürürken kendisine laf atanlar yüzünden duyduğu rahatsızlığı çektiği video ile gösteren genç kadın, adeta milyonlarca kadının da sesi oldu.

Özellikle göçmen sayısındaki artışın da bu tarz vakaları arttırdığına yönelik yorumlar yapılırken genç kadının çektiği video milyonların hislerine tercüman oldu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Metrodan evim 8 dakika, arabasıyla duran, laf atan... Yapmayın artık, yapmayın. Evime giderken kulaklık bile takamıyorum tedirginlikten." sözleriyle isyanını dile getiren kadının videosu çok sayıda paylaşım yapıldı.