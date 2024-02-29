Solda CHP sağda AKP ikisini ok ile gösteren İYİ Parti afişi. Bir şehir bu afişi konuşuyor

Hüseyin Demir - Uşak - Yeniçağ / 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere az bir süre kaldı. Seçimler yaklaşırken, belediye başkan adaylarının seçim kampanyaları son sürat devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında, Tokat’ta karşılaşılan manzara herkesi şaşırttı.

3 partiden Tokat Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen 3 adayın afişlerinin yan yana asılması vatandaşların dikkatini çekti. CHP, İYİ Parti ve AKP adaylarının afişleri, Tokat’ta bulunan bir sokakta 3 farklı binaya neredeyse yan yana asıldı fakat asıl dikkat çeken nokta İYİ Parti’nin afişinde yazan, “Al birini vur ötekine” sözünün hem AKP’yi hem de CHP’yi göstermesiydi.

İYİ Parti’nin afişinin sağ tarafında CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım’ın afişi yer alırken sol tarafında AKP Tokat Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın’ın seçim afişi yer aldı.

Uşak İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür ise, Uşak’ın sorunlarını esnaf ve ev ziyaretlerini Yeniçağ Gazetesi’nden Hüseyin Demir'e anlattı.

Hüseyin Demir’e seçim yarışından ve amaçlarından bahseden Gür, " Uşakta duvarlarda afiş yarışı var. Duvarlar onların olsun, dostun evi gönüllerdedir. Biz o gönüllerdeyiz. Bu şehir bizim! Bu şehir hepimizin! Bu şehrin makus talihini değiştireceğiz hep birlikte başaracağız. Ey Uşaklım bu şehre ihanete artık dur deme zamanı.” sözleriyle seçmenlere seslendi.

Gür, “Durmadan dinlenmeden yüzlerce iş yeri 200 ev ziyaretinde uşak sorunlarını dinliyorum. Bölme’de kahvehane ziyaretinde dertleştik, hasbihal ettik. Bölme’nin ve Bölmeli hemşehrilerimizin sorunlarını dinledik, kendimizi ve projelerimizi anlattık. Güzel sohbet ettik Söz verdik, hizmet gelecek yüzler gülecek.” açıklamasını yaptı ve daha güzel bir Uşak’a ulaşma hayallerinin hep birlikte gerçekleşeceğini söyledi.

Konuşmasının devamında, “Şekerevleri kıymetli esnaflarını ziyaret ettik Hal ve hatırlarını sorduk. Bir dokunduk, bin ah işittik. Derdi de, dermanı da biliyoruz. Şehrimize hizmet eden esnafımızın her daim yanındayız! Çözüm önerilerimizi anlattık, yapılacak çok işimiz, çözeceğimiz çok sorun var. Uşak için biz hazırız.” İfadesini kaydeden Gür, vatandaşlara, tüm sorunları çözmek için kazanacaklarına dair söz verdi.

Muhammet Gür, “Biz gücümüzü sevginizden alıyoruz. Yüzünüzü güldüreceğiz söz veriyoruz. Sporun ve sporcunun her daim yanında olacağız. Bölmespor’u ziyaret ettik, sağlıklı ve İyi bir yaşam için uğraş veren sporseverlerimizle bir araya geldik Sorunlarını dinledik, çözüm önerilerimizi anlattık Her daim sporu destekleyeceğiz. Birlikte başaracağız. Biz milletimize hizmetkar olacağız. Türkiye’de örnek model teşkil edecek olan Çarşamba pazar yerini bu şehre kazandıracağız. Birlikte Başaracağız. Uşakspor bizim çocukluğumuz, gençliğimiz ne gerekiyorsa yapacağız çünkü sevdamız. Aşigolar için canımız feda. " açıklamasında bulundu.