Somali Cumhurbaşkanı katil oğlunu savundu. Türkiye’den kaçmamış işi varmış

Tele1’in aktardığına göre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un karıştığı ve motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan kazayla ilgili ilk kez konuştu.

Associated Press (AP) haber ajansına kazayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, oğlunun Türkiye’den kaçmadığını, işi olduğu için dönmesi gerektiğini iddia etti.

“TUTUKLAMA EMRİ YOKTU”

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kazadan sonra birkaç gün İstanbul’da kaldığını belirterek, oğlunun kaçmadığını ileri sürdü.

Hakkında tutuklama emri olmadığını belirten Mahmud, “Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Yani bir işi var ve ülke dışına çıktı. Hâlâ ülkeyle bağlantısı var ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum” dedi.

‘TÜRKİYE’YE DÖNÜP TESLİM OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM’

Şeyh Mahmud, oğluna geri dönüp yargıya teslim olması tavsiyesinde bulunduğunu belirterek “Geri dönüp adalete teslim olmasını söylüyorum. Ama sonuçta o bir yetişkin ve bu onun vereceği bir karar. Ben dönmesi tavsiyesinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

“KENDİLERİNE NASIL ULAŞABİLECEĞİMİ BİLMİYORUM”

Kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer’in ailesine başsağlığı dileklerini ileten Somali Cumhurbaşkanı, “Kendilerine nasıl ulaşabileceğimi bilmiyorum. Sizin vesilenizle başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kayıplarının acısını paylaşıyoruz. Kayıpları için üzgünüz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı’nın 40 yaşındaki oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da İstanbul Aksaray istikametine doğru giderken önünde bulunan motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ağır yaralanmasına neden olmuş, olay sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldükten sonra akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Mahmud 2 Aralık’ta havayoluyla Türkiye’den ayrılırken 38 yaşındaki Göçer 6 Aralık günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliye yönelik suç unsuru “taksirle yaralama”dan “taksirle ölüme sebebiyet verme”ye dönüşürken hakkında yakalama kararı 8 Aralık’ta çıkarıldı.