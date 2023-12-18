Somali Cumhurbaşkanı motokurye Emre Göçer’in ailesiyle telefonda görüştü

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Somali Cumhurbaşkanı motokurye Emre Göçer’in ailesiyle telefonda görüştü
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun aracıyla arkadan çarparak ölümüne sebep olduğu motokurye Yunus Emre Göçer’in ailesiyle telefonda görüştü.

Motokuryelik yapan Yunus Emre Göçer, Fatih’te motoruyla seyir halindeyken, Somali Cumhurbaşkanın oğlunun kullandığı araç arkadan motoruna çarpmış, Göçer olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra yurtdışına kaçan Mohammed Hassan gündem olmuştu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı duruma tepki gösterirken, motokuryeler ve toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar çeşitli illerde Göçer için protestolar düzenlemiş, adalet talebinde bulunmuşlardı.

Göçer olayı gündemdeki yerini korurken, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen'i ofisinde ziyaret etti. Ziyarette kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'de yer aldı.

Ziyaret sırasında Bakan Nur'u arayan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Göçer'e taziyelerini iletti.

Somali Cumhurbaşkanı, Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'le yaptığı telefon görüşmesinde

"Ben Somali Cumhurbaşkanıyım. Mohammed Hassan'ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum. Baş sağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır. Saygımızda sonsuzdur. Her şey gerektiği gibi devam edecektir. Bütün süreçler ve bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşimde aynı duygularla ve dileklerle, dileklerini size iletmemi istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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