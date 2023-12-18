Somali Cumhurbaşkanı oğlunun karıştığı kazaya ait yeni görüntüler

İstanbul'un Fatih ilçesinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin karıştığı kaza, yeni kamera görüntülerine yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen görüntüler, Avrasya Tüneli çıkışında meydana gelen kaza anını gösteriyor. Kaza sonucu hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan bu trajik olayla ilgili soruşturma devam ederken, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ayrıca, kaza sonrasında sosyal medyada yer alan bir iddia üzerine, savcılık resen soruşturma başlatarak kaza ile ilgili kusur tespiti yapan polisler ve iddia edilen intihar olayını ortaya atan polis memurları hakkında da inceleme başlattı. Bu trajik olayın detayları, soruşturma ilerledikçe netlik kazanacak.