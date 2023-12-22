Devlet Bahçeli kurye katili Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunu savundu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud kurye Yunus Emre Göçer’i ezerek katletti.

Konu ilk kez Yeniçağ’dan Tolga Şahin tarafından kurye Göçer’in arkadaşlarının “diplomatik pasaportlu zanlı” iddialarıyla gündeme getirildi. Konunun gündeme gelmesi sonrası HDP İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek tarafından Meclis gündemine taşındı. Olayın kamuoyu yaratması sonrası diplomatik pasaportlu şahsın Somali Cumhurbaşkanının oğlu olduğu açıklandı.

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği olayda kurye Göçer’in hayatını kaybettiği 6.gün zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak zanlının kazadan 2 gün sonra ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı.

Konunun muhalif medyada yer almasına değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Somali Cumhurbaşkanının oğlunun bir vatandaşımızın trafikte ölümüne yol açmasından hemen sonra ülkesine çekip gitmesi, bunun üzerine muhalefetin dedikodu çarkını döndürmesi hep bu aymazlık ve kurnazlığa destektir” sözlerini sarf etti.