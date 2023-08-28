Son 1 haftada 180 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 180 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 101 şahıs tutuklandı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda ateşli silah ve fişek ele geçirildi.

Son 1 haftada 180 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 180 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 101 şahıs tutuklandı.

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Yapılan aramalarda; 28 adet ruhsatsız tabanca ve 147 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 36 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi.

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