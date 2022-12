Son 2 yılda yüzde 116 arttı. CHP’nin raporu acı gerçeği gözler önüne serdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, pandemide sağlık sektöründe yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili rapor hazırladı.

Rapora göre; 2008-2021 arasında meydana gelen iş kazalarının yüzde 64’ü pandemi döneminde yaşandı. 2008’de kayda geçen iş kazası 72 iken, 2021 yılında toplam 53 bin 826 iş kazası rapor edildi. Hekimler arasında iş kazaları yüzde 3 bin 70 arttı. Akkuş ilgezdi, “COVID-19 salgınının sağlık sistemine getirdiği yük, iş kazaları istatistiklerinde açıkça görülüyor. Kısa sürede çok fazla hasta bakmak zorunda bırakılan hekimler arasında iş kazaları yaygınlaştı. SGK verilerinden yola çıkarak hazırladığımız rapor, hekimlere dayatılan sistemin acı gerçeğini ortaya koyuyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi döneminde sağlık sektöründe meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla “Pandemide Sağlık Sektöründe Yaşanan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Raporu” hazırladı.

Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada rapora dair şu bilgileri paylaştı:

“İŞ KAZALARININ YÜZDE 64’Ü PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞANDI”

“Türkiye’de son 14 senede sağlık hizmetleri sektöründe toplam 146 bin 52 iş kazası meydana geldi. Bu kazaların 92 bin 943’ü, geride bıraktığımız 2 senede yaşandı. Başka bir ifadeyle 2008-2021 yıllarında sağlık hizmetleri sektöründe yaşanan iş kazalarının toplam yüzde 64’ü pandemide meydana geldi. Öte yandan 2020-2021 yılları arasında sağlık hizmetleri sektöründe çalışan 24 kişi iş kazası, 30 kişi ise meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirdi. Pandemi süresince Türkiye genelinde tüm iş kollarında toplam 40 kişi meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken, ölenlerin yüzde 75’ini sağlık hizmet sektöründe çalışanlar oluşturdu.

“2021 YILINDA TOPLAM 53 BİN 826 İŞ KAZASI RAPOR EDİLDİ”

Kazalar 2008-2021 yılları arasında 748 kat arttı. 2008 yılında kayda geçen iş kazası sayısı yalnızca 72 iken, iş yükünün arttığı, sağlık sisteminin talebe cevap vermekte zorlandığı 2021 yılında toplam 53 bin 826 iş kazası rapor edildi. Başka bir ifadeyle sağlık sektöründe ‘tüm zamanlar rekoru’nun kırıldığı 2021’de iş kazaları on değil, yüz değil, bin değil tam yüzde 74 bin 631 oranında arttı. Pandemi boyunca her hafta sağlık sektöründe çalışan 864 kişi iş kazası geçirdi. Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne kadar iş kazası geçiren toplam sağlık çalışanı sayısı ise 92 bin 943 oldu. Bu sayı son 14 yılda sağlık sektöründe kayıt altına alınan toplam iş kazasının yüzde 64’üne denk geliyor. Başka bir ifadeyle Türkiye’de sağlık hizmetleri sektöründe meydana gelen her 5 iş kazasından 3’ü pandemi sürecinde yaşandı.

“HEKİMLER ARASINDA İŞ KAZALARI YÜZDE 3 BİN 70 ARTTI”

AKP iktidarının halk sağlığını bozan ‘Sağlıkta Dönüşüm Sistemi’, performans dayatmasıyla karşı karşıya kalan hekimlerin iş sağlığını da bozdu. Kısa sürede çok fazla hasta bakmak zorunda bırakılan hekimler arasında iş kazaları yaygınlaştı. Türkiye’de 2008-2021 yılları arasında mesleğini icra ederken toplam 4 bin 952 hekim iş kazası geçirdi. Hekimler arasında iş kazaları yüzde 3 bin 70 arttı. 2008 yılında iş kazası geçiren hekim sayısı 47 iken bu sayı pandeminin doruk noktasına ulaştığı 2021 yılında bin 490’a yükseldi. Pandemi süresince iş kazası geçiren hekim sayısı ise 2 bin 377 oldu. Türkiye’de son 2 senede en az 556 sağlık çalışanı covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği halde, SGK verilerine göre meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 30’dur. Bu da temelde bir sigortacılık kurumu olan SGK’nın meslek hastalıklarını bir tazminat süreci olarak ele aldığını ve sağlık çalışanlarının insani taleplerini ekonomik gerekçelerle yok saydığını göstermektedir.

“HASTA BAKMAK ZORUNDA BIRAKILAN HEKİMLER ARASINDA İŞ KAZALARI YAYGINLAŞTI”

‘Beyaz Reform’ sloganıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen; ödül ve teşvike dayandığı belirtilen yeni sistem tartışılırken, Covid-19 salgınının sağlık çalışanları üzerinde yarattığı tahribatın izleri istatistiklere yansıdı. COVID-19 salgınının sağlık sistemine getirdiği yük, iş kazaları istatistiklerinde açıkça görülüyor. Kısa sürede çok fazla hasta bakmak zorunda bırakılan hekimler arasında iş kazaları yaygınlaştı. SGK verilerinden yola çıkarak hazırladığımız rapor, hekimlere dayatılan sistemin acı gerçeğini ortaya koyuyor”

Raporda sağlık sisteminin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akkuş İlgezdi, pandemi sürecinde artan iş yükünün, iş kazalarını artırdığını raporun değerlendirme bölümünde 6 madde ile ortaya koydu. Madde başlıkları ise şöyle:

>“AKP iktidarları döneminde kamucu sağlık politikaları terkedilmiştir. Sağlık sistemi üzerindeki iş yükü sürekli artmaktadır. ‘Performans kriteri’ iş kazalarına davetiye çıkartıyor. AKP, sağlıkta şiddet sarmalına son verecek siyasi iradeyi ortaya koyamıyor. Yapısal sorunlar çözülmeli. Sağlık çalışanları güvencesiz.”