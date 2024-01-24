Son 30 yılda korkutan hastalıktan ölümler 2 kat arttı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Hipertansiyon, kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Kan basıncı, kalbin kanı pompalarken ve dinlenirken oluşturduğu basınçtır.

Bu basınç, büyük (sistolik) ve küçük (diastolik) olarak iki değerle ifade edilir.

Hipertansiyon, bu değerlerden biri veya ikisi de yüksek olduğunda ortaya çıkar.

Uzm. Dr. Alirıza Erbay, hipertansiyonun ülkemizde yetişkin nüfusun üçte birini, 65 yaş ve üzerindekilerin ise yarısını etkilediğini söyledi.

Uzm. Dr. Alirıza Erbay, Kardiyoloji Kliniği'nde hipertansiyonla ilgili bilgiler verdi.

Dünyada hipertansiyon hastası olanların sayısı 1990'dan 2019'a kadar iki katına çıktığını belirten Uzm. Dr. Erbay, 1990 yılında 648 milyon, 2019 yılında ise 1 milyar 278 milyon kişinin hipertansiyon tanısı aldığını bildirdi.

"ÖLÜMLERİN YÜZDE 14'Ü HİPERTANSİYONDAN KAYNAKLANIYOR"

Hipertansiyonun çok tehlikeli bir hastalık olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Erbay, "Ölümlerin yaklaşık yüzde 14'ü hipertansiyon nedeniyledir" dedi.

Uzm. Dr. Erbay, hastanede veya iş yerinde yapılan kan basıncı ölçümlerinin yüksek çıkması durumunda hemen hipertansiyon teşhisi konulmaması gerektiğini ifade etti.

Uzm. Dr. Erbay, "Kan basıncını 24 saat boyunca takip eden bir cihazla tekrar ölçüm yapmalı ve sonuçları değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

"YAŞLILIK VE GEBELİK HİPERTANSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Uzm. Dr. Erbay, 80 yaşın üzerindeki kişilerde ve hamilelerde kan basıncı değerlerinin daha yüksek olabileceğini söyledi.

Uzm. Dr. Erbay, "Kalp ve damar hastalıkları, kalp yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği olanlarda ise kan basıncı değerleri daha düşük tutulmalıdır" dedi.

"HEDEF DEĞER 140/90 VEYA DAHA DÜŞÜK OLMALIDIR"

Uzm. Dr. Erbay, hipertansiyon tedavisinin amacının kan basıncını düşürmek olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Erbay, "Yüksek tansiyon hastalarında kan basıncı değerleri 140/90 veya daha düşük olacak şekilde ayarlanmalıdır" dedi.

Uzm. Dr. Erbay, hipertansiyon hastalarına yaşam tarzlarını değiştirmelerini tavsiye etti.

Uzm. Dr. Erbay, "Kilonuzu azaltın, egzersiz yapın, tuz tüketimini kısıtlayın, kan yağlarını ve kolesterolü kontrol altına alın, alkolü azaltın, sigarayı bırakın, meyve ve sebze tüketimini artırın" önerisinde bulundu.

Uzm. Dr. Erbay, sözlerini şöyle bitirdi:

"Tansiyon yüksekliği, tansiyon hastalığı, hipertansiyon, süpertansiyon gibi terimler aynı sorunu ifade etmektedir."