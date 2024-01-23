Çocuk hipertansiyonuna aman dikkat

Çocuklarda yüksek tansiyon, bazı hastalıkların belirtisi olabileceği gibi, çocukların sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, anne babaların çocuklarının kan basıncını düzenli olarak ölçtürmesi ve yüksek çıkması durumunda doktora başvurması çok önemlidir. İşte çocuklarda yüksek tansiyonun nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilmeniz gerekenler.



Çocuklarda yüksek tansiyonun en sık nedenleri, böbrek, kalp, damar, hormon ve beyin hastalıklarıdır. Bu hastalıklar, doğuştan olabileceği gibi, sonradan da gelişebilir. Ayrıca, bazı ilaçlar, alkol ve uyarıcı maddeler de yüksek tansiyona yol açabilir. Çocuklarda yüksek tansiyon, genellikle belirti vermez. Ancak, çok yüksek olduğunda, çocuklarda baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozukluğu, burun kanaması, bulantı, kusma ve kişilik değişiklikleri gibi şikayetlere neden olabilir. Bu durumda, acil olarak doktora gidilmelidir.



TEŞHİSİ NASIL OLUR?



Çocuklarda yüksek tansiyonun teşhisi için, kan basıncı ölçümleri yapılır. Kan basıncı ölçümleri, sürekli olarak normalin %95'in üzerinde olan çocuklar, detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bu inceleme, yüksek tansiyonun evresine göre bir ay veya bir hafta içinde tamamlanmalı ve tedavi planlanmalıdır. Kan basıncı ölçümleri, normalin %90-%95 arasında olan çocuklar ise, sıkı bir şekilde takip edilmelidir.



TEDAVİSİ

Çocuklarda yüksek tansiyonun tedavisi için, öncelikle altta yatan hastalık araştırılır. Bu amaçla, idrar, kan, EKG, akciğer röntgeni, böbrek ultrasonu ve EKO gibi çeşitli testler yapılır. Ayrıca, şişman çocuklarda, kan şekeri, insülin ve yağ profili de incelenir. Eğer altta yatan bir hastalık yoksa veya ailede yüksek tansiyon varsa, tanı esansiyel yüksek tansiyon olarak konur ve ileri testlere gerek kalmaz.



Çocuklarda yüksek tansiyon, uzun süre devam ederse, kalp, beyin, böbrek ve göz gibi hayati organlara zarar verebilir. Bu zararları önlemek için, yüksek tansiyonun erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi şarttır. Tedavi, ilaç kullanımı, yaşam tarzı değişiklikleri veya altta yatan hastalığın tedavisi şeklinde olabilir. Çocuklarda yüksek tansiyonun tedavisi ve takibi, doktorun önerilerine uygun olarak yapılmalıdır. Böylece, çocuklar sağlıklı ve normal bir yaşam sürebilirler.