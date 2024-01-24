Elleri yaşlananların dikkatine

Ellerdeki yaşlılık izlerinden kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yakup Çil, kök hücre tedavisi ile ellerin daha genç ve canlı görünmesini sağlayan bir estetik işlemi anlattı.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, yaşlanma belirtilerinin en çok ellerde ortaya çıktığını, el sırtı bölgesindeki kırışıklık, leke ve hacim kaybının kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebildiğini söyledi. Bu sorunlara çözüm olarak kök hücre tedavisini öneren Prof. Dr. Çil, “Bu işlemde, kişinin kendi yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerden zengin yağ hücreleri, el sırtı bölgesine enjekte edilir. Böylece, eldeki doku eksikliği giderilir, cilt daha dolgun, pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazanır” dedi.

Prof. Dr. Çil, kök hücre tedavisinin lokal veya sedasyon anestezisi altında yaklaşık 45 dakika-1 saatlik süre içerisinde tamamlandığını, işlemin ardından herhangi bir iz kalmadığını, iyileşme sürecinin kısa olduğunu ve sonuçların kalıcı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çil, “Bu işlem, el estetiğinde kullanılan diğer yöntemlere göre daha avantajlıdır. Açık cerrahi işlemler, elde iz bırakabilir, dolgu materyalleri ise geçici bir etki sağlar. Kök hücre tedavisi ise, kişinin kendi dokusunu kullanarak, elde doğal ve kalıcı bir gençleşme sağlar” diye konuştu.

Prof. Dr. Çil, el estetiğinin 40’lı yaşlardan sonra yapılmasının uygun olduğunu, eldeki yaşlanma belirtilerinin meslek, iklim, güneş ışığı, kimyasal maddeler gibi faktörlere bağlı olarak değişebileceğini söyledi. Prof. Dr. Çil, el estetiğine ek olarak, ellerin güneşten korunması, nemlendirilmesi, masaj yapılması, sağlıklı beslenme ve bol su içmenin de ellerin genç kalmasına yardımcı olacağını vurguladı.