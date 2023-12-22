Çocuk hipertansiyonu ileride başa bela

Kaynak: AA
Çocuk hipertansiyonu ileride başa bela
Uzmanı anne babaları yüksek tansiyon konusunda uyardı. İşte ayrıntılar...

Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, çocuklarda görülen hipertansiyonla ilgili bilgiler verdi.

Doç. Dr. Hacıhamdioğlu, “ Uyanıp idrara gitmek, bacaktaki bir ağrıdan dolayı aksama, çarpıntı, terleme, soğukluk, ateş basması hissi belirtileri hipertansiyona bağlı. 3 yaşını doldurmuş tüm çocuklara sağlık kontrolleri sırasında tansiyon ölçümü de yapılması kesinlikle şarttır. ” diye konuştu.

Hacıhamdioğlu, çocuklarda hipertansiyona neden olan faktörlerin anne babalarca bilinmesinin altını çizdi ve şunları söyledi:

“Çocuklarda son yıllarda hipertansiyon arttı. Toplumumuzda önemli bir sağlık sorunu haline dönüştü.” diye konuştu.

GENETİK EĞİLİM

Ülkemizde her 3 kişiden birinin hipertansiyon hastası olduğuna dikkat çeken Hacıhamdioğlu, genetik etkiler konusunda da bilgiler verdi:

“ Yüksek tansiyonu olan bir anne ve baba kendi genleriyle çocuğuna bu hastalığı kodlayabiliyor. Genetik eğilimli birey sayısının artması normal bir durum fakat kesinlikle önünün kesilmesi gerekiyor.

TANSİYON ÖLÇÜMÜ İHMALE GELMEZ

3 yaşını doldurmuş tüm çocuklara sağlık kontrolleri sırasında tansiyon ölçümü yapılması gerektiğinin altını çizen Hacıhamdioğlu, “ Akrabalarında ailevi böbrek ve hormon hastalıkları olan, kalp krizi, damar tıkanıklığı, hipertansiyon, diyabet, inme olanların çocukların tansiyonlarını ölçtürmeleri gerekir. ” dedi.

BELİRTİLERE DİKKAT

Hipertansiyon kronik bir hastalık. Doç. Dr. Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, bir kısım yakınmaların aileler tarafından hipertansiyon ile karıştırıldığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

“ Geceleri uyanıp idrara gitmek,
çarpıntı,
terleme,
ateş basması hissi,
solukluk,
çabuk yorulma,
göğüs ağrısı”

TUZ TÜKETİMİ

Doç. Dr. Hacıhamdioğlu, alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini vurguladı ve özellikle tuzdan uzak durulması gerektiğini söyledi.

AA

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