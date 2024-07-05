Son ankette birinci parti değişti. Ne AKP ne de CHP birinci çıktı

İdeaPolitik Siyasi Araştırma ve Düşünce Enstitüsü 23-26 Haziran 2024 tarihlerinde 26 ilde 1824 katılımcıyla bir anket düzenledi.

Ankette, genel yaşam memnuniyeti ve partilerin oy oranları araştırıldı. Ankete göre ise Türkiye'nin en büyük partisi kararsızlar olarak ortaya çıktı.

Araştırmaya göre bu “Pazar seçim olsa?” sorusuna kararsızlar %25,5, boş oy kullanırım diyenler, %6, fikir bildirmeyenler %5,6, oy kullanmayacağım diyenler ise %0,5 şeklinde cevap geldi.

CHP %21,6 ile birinci parti konumunu korurken, AKP %21'lik oranla hemen arkasından geliyor.

Kararsızlar, fikir belirtmeyenler ve oy kullanmayacaklarını söyleyenlerin oyu aritmetik dağıtıldığında ise CHP %35,2'lik oy oranına, AKP ise %34,3'e ulaşıyor.

Üçüncü sırada %12,4 ile DEM Parti, dördüncü sırada %5,6 ile MHP, beşinci sırada %4,2 ile Yeniden Refah Partisi var. İYİ Parti ve Zafer Partisi ise sırasıyla %3,6 ve %3'lük oy oranıyla onları takip ediyor.

GENEL YAŞAM MEMNUNİYETİ ANKETİ

Genel yaşam memnuniyeti anketinde ise Türkiye'de vatandaşların en çok ekonomik zorluklardan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Katılımcıların %66,7'si Türkiye'nin en büyük problemi olarak ekonomiyi gösterdi.

“Geçinebiliyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların sadece %30,9'u evet cevabını verdi.

Hayatından memnun olduğunu söyleyenlerin toplam oranı %30 oldu. Katılımcıların takribi %75'i ise çocukların ve gençlerin gelecekten umutlu olduğunu düşünmediklerini aktardı.

Çıkan sonuçlar ise ekonomik kriz koşullarında hayatını sürdürmeye çalışan insanların hükümete olan güveninin ne derece düştüğünü ortaya çıkardı. Öte yandan hükümet yetkil