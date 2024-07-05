Son ankette birinci parti değişti. Ne AKP ne de CHP birinci çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son ankette birinci parti değişti. Ne AKP ne de CHP birinci çıktı

İdeaPolitik Enstitüsü’nün yaptığı ankette genel yaşam memnuniyeti ve ve partilerin oy oranları araştırıldı. Çıkan sonuçlar şaşırttı.

İdeaPolitik Siyasi Araştırma ve Düşünce Enstitüsü 23-26 Haziran 2024 tarihlerinde 26 ilde 1824 katılımcıyla bir anket düzenledi.

Ankette, genel yaşam memnuniyeti ve partilerin oy oranları araştırıldı. Ankete göre ise Türkiye'nin en büyük partisi kararsızlar olarak ortaya çıktı.

Araştırmaya göre bu “Pazar seçim olsa?” sorusuna kararsızlar %25,5, boş oy kullanırım diyenler, %6, fikir bildirmeyenler %5,6, oy kullanmayacağım diyenler ise %0,5 şeklinde cevap geldi.

CHP %21,6 ile birinci parti konumunu korurken, AKP %21'lik oranla hemen arkasından geliyor.

Kararsızlar, fikir belirtmeyenler ve oy kullanmayacaklarını söyleyenlerin oyu aritmetik dağıtıldığında ise CHP %35,2'lik oy oranına, AKP ise %34,3'e ulaşıyor.

Üçüncü sırada %12,4 ile DEM Parti, dördüncü sırada %5,6 ile MHP, beşinci sırada %4,2 ile Yeniden Refah Partisi var. İYİ Parti ve Zafer Partisi ise sırasıyla %3,6 ve %3'lük oy oranıyla onları takip ediyor.

678.jpeg

GENEL YAŞAM MEMNUNİYETİ ANKETİ

Genel yaşam memnuniyeti anketinde ise Türkiye'de vatandaşların en çok ekonomik zorluklardan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Katılımcıların %66,7'si Türkiye'nin en büyük problemi olarak ekonomiyi gösterdi.

“Geçinebiliyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların sadece %30,9'u evet cevabını verdi.

Hayatından memnun olduğunu söyleyenlerin toplam oranı %30 oldu. Katılımcıların takribi %75'i ise çocukların ve gençlerin gelecekten umutlu olduğunu düşünmediklerini aktardı.

Çıkan sonuçlar ise ekonomik kriz koşullarında hayatını sürdürmeye çalışan insanların hükümete olan güveninin ne derece düştüğünü ortaya çıkardı. Öte yandan hükümet yetkil

67.jpg

68.jpg

123.jpeg

124.jpeg

56.jpg

58.jpg

İlgili Haberler
'Parlamenter sistem' anketinden çok çarpıcı sonuç. AKP'li ve MHP'li seçmen detayı
Bakan Şimşek asgari ücrete 'ara zam' yok demişti. Yapılan anketten bakın ne sonuç çıktı
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan UEFA çıkışı Spor
Cumhurbaşkanlığı'ndan UEFA çıkışı
Atilla Yeşilada yıl sonu para basacak olan yatırım aracını açıkladı Ekonomi
Atilla Yeşilada yıl sonu para basacak olan yatırım aracını açıkladı
Hububat ihracatı ilk 6 ayda 5,9 milyar dolar oldu Ekonomi
Hububat ihracatı ilk 6 ayda 5,9 milyar dolar oldu
Satıcı kılığına girdi suçüstü yakaladı! Gündem
Satıcı kılığına girdi suçüstü yakaladı!
Putin ile Orban bir araya geldi Dünya
Putin ile Orban bir araya geldi
Erdoğan UEFA'ya patladı Spor
Erdoğan UEFA'ya patladı
Beryl Kasırgası'ndan 260 binden fazla kişi etkilendi Dünya
Beryl Kasırgası'ndan 260 binden fazla kişi etkilendi