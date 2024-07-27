Son anketteki sonuç herkesi şaşırtacak. Bütün partiler 'Kim bunlar?' diye merak edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son anketteki sonuç herkesi şaşırtacak. Bütün partiler 'Kim bunlar?' diye merak edecek

Asal Araştırma sonuçlarını açıkladığı son ankette Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğunu sordu. Anketten herkesi şaşırtacak sonuçlar çıktı. Anket sonrası bütün partilerin “Kim bunlar” diye merak edeceği belirtiliyor.

Asal Araştırma yaptığı son ankete katılanlara Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğunu sordu. Açıklanan sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 64.6’si ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu vurguladı. En çok yanıt verilen ikinci şık ise yüzde 6.2 ile mülteciler oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 5.5 ile adalet oldu.

Araştırmadan çıkan sonuçlar şöyle:

Ekonomi/Hayat Pahalılığı: %64.6

Mülteciler: %6.2

Adalet: %5.5

İşsizlik: %3.4

Eğitim: %3.0

Güvenlik: %1.7

Terör:%1.2

Ahlaki değer kaybı: %0.6

Başıboş sokak köpekleri: %0.5

Anayasa: %0.4

Her şey sorun: %6.6

Diğer: %2.4

Sorun yok: %1.2

Fikrim yok/Cevap yok: %2.7

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Anket için 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiye soru soruldu. Anket sonucunun hata payının ise 1,95 olduğu vurgulandı.

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