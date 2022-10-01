1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 23-29 Eylül'de ülke genelinde 5 bin 119 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 265 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 22:13
Takip Et

Son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
+
Aa
-

(AA) Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 5 bin 119 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların arasında 1943 Afganistan, 265 Pakistan uyruklu bulunuyor.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenlerin 1690'ını Afganistan, 308'ini Pakistan uyruklular oluşturuyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-29 Eylül'de ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 87 bin 258'e ulaştı. Bunlar arasında 50 bin 264 Afganistan, 9 bin 756 Pakistan uyruklu yer alıyor.

Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 352 olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 224 bin 716 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 16 bin 512 düzensiz göçmen kalıyor. Merkezde kalanların arasında 3 bin 202 Afganistan, 4 bin 811 Pakistan uyruklu yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
1.10.2022 22:35
Birgünde geleni bir haftada gönderiyorlar.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
2
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
3
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
4
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
5
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Acun Ilıcalı hastaneden yeni bir fotoğraf paylaştı
6
﻿Acun Ilıcalı hastaneden yeni bir fotoğraf paylaştı
﻿Acun Ilıcalı hastaneden yeni bir fotoğraf paylaştı
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
7
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
﻿İran'da gösteriler yeniden başladı
﻿İran'da gösteriler yeniden başladı
﻿İran'da gösteriler yeniden başladı
﻿Kırım'da iniş yapan uçakta patlama
﻿Kırım'da iniş yapan uçakta patlama
﻿Kırım'da iniş yapan uçakta patlama
﻿Son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidiyor
﻿Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidiyor
﻿Bosna Hersek'te halk yarın sandık başına gidiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.